Alweer een aantal weken geleden kwam er een pakketje binnen met producten van Dove die perfect zouden zijn voor de zomer. En ja hoor, daar hadden ze helemaal gelijk in! Zo zat er onder andere de Dove DermaSpa Oxygen Touch body crème en body sorbet in: verfrissende producten voor op die warme zomerdagen om je huid te hydrateren en heerlijk te laten ruiken.



In de producten zit onder andere voedende en beschermende shea boter, hydraterende glycerine en voedend kokosextract. Beide producten zijn gericht op de normale tot droge huid, maar ik denk dat ze eigenlijk voor ieder huidtype een fijn hydraterend product zijn. Heel vettige huidjes kunnen wat zuiniger smeren en heel droge huidjes halen er een fijne basisverzorging uit die je op kan bouwen als je trouw elke dag gaat smeren.

Heb je een gevoelige huid of houd je rekening met bepaalde ingrediënten dan moet ik wel zeggen dat er alcohol, parfum en siliconen in zitten. En alhoewel ik daar normaal veel strenger over ben, durf ik eerlijk toe te geven dat het fijne huidgevoel, de heerlijke geur èn betaalbare prijs mij overhaalden deze producten toch te tippen.



Ze smeren namelijk heel fijn uit, trekken redelijk vlot in, laten geen plakkerig of vettig laagje achter, maken de huid zacht en soepel en laten dus echt een heel aangename geur achter die het beste te omschrijven is als opwekkend, witte bloemen, licht poederig en zomerochtendfris. De Body Sorbet uit de tube voelt iets dikker aan op de huid dan de Body Cloud Cream uit de pot, maar verder merk ik niet echt heel veel verschil als ze eenmaal uitgesmeerd zijn. Mijn voorkeur zou dus uitgaan naar de tube omdat dit gewoonweg hygiënischer werkt en ingrediënten zo niet onder invloed van bacteriën op de vingers en zuurstof kunnen verminderen in werking.

De Dove DermaSpa Oxygen Touch body sorbet (tube) is verkrijgbaar voor €6,99/200ml en de Dove DermaSpa Oxygen Touch body crème (pot) is verkrijgbaar voor €8,99/300ml. Tip: deze week is er op Dove producten een 2 + 2 gratis actie bij Kruidvat en een 1 + 1 gratis actie bij Etos en Trekpleister. Zo wordt het helemaal leuk om eens een ander product te proberen ^^

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.