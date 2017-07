Al jaren hoor ik veel professionals uit de beauty-industrie over de Elizabeth Arden Eight Hour Cream ‘die iedereen in huis zou moeten hebben’ maar toch had ik het zelf nog niet geprobeerd. Misschien omdat het voor mij gewoon de zoveelste multibalsem leek? Toen juist dit product meerdere keren werd aangevraagd voor deze rubriek besloot ik maar eens een tube te kopen en te kijken of het echt zo’n musthave zou zijn. Lees verder voor meer informatie over dit product en of het zijn beloftes waar kan maken..



Elizabeth Arden Eight Hour Cream, de belofte

Dit product is in 1930 ontwikkelt door Mevrouw Arden haarzelf en is een legendarisch product geworden wat belooft de huid te kalmeren, de beschermen en te hydrateren tot 8 uur lang. Je zou het kunnen gebruiken voor droge plekjes en om schaafjes en wondjes te verzachten en sneller te helpen helen.



De ingrediënten

– petrolatum, vaseline zorgt ervoor dat vocht beter in de huid blijft en verzacht

– lanolin, wolvet heeft een verzachtende werking

– mineral oil, minerale olie helpt om de huidbarrière te versterken

– caprylyl glycol, hydraterend conserveringsmiddel

– parfum, geurstof waardoor het product z’n geur krijgt

– ricinus communis seed oil, wonderolie werkt kalmerend en ontstekingsremmend

– salicylic acid, salicyzuur bevordert de groei van nieuwe huidcellen

– tocopherol, vitamine E werkt als natuurlijk conserveringsmiddel en heeft een verzorgende en beschermende werking als antioxidant

– vegetable oil, plantaardige olie werkt voedend en helpt het product smeerbaarder te maken

– zea mays oil, maïsolie stimuleert de doorbloeding van de huid en verzacht

– bht, butylhydroxytolueen heeft een antioxidant werking (voedt de huid)

– citral is een citrusachtige geurstof

– citronellol is een citrusachtige geurstof

– geraniol is een zoetere geurstof

– limonene is een geurstof die ook celgroei bevordert

– linalool is een kruidigere geurstof

– phenoxyethanol is een bacteriedodend conserveringsmiddel

– iron oxides CI77491/CI77492 zijn rode en gele kleurstoffen.

Zo, dat is best een flinke waslijst aan ingrediënten! Als je weet dat een ingrediëntenlijstje begint met het bestanddeel waarvan er het meest gebruikt is zie je dat deze balm vooral bestaat uit ‘vetten’ (vaseline, wolvet en minerale olie) en dat er een redelijk percentage parfum in zit maar gelukkig geen harde alcoholen en parabenen. Als ik het lijstje zo bekijk dan lijkt het op het eerste gezicht niet echt een heel bijzonder product te zijn.. Ik vind dit eerder een ietwat overgewaardeerde multibalsem. Waarom het dan zo gehyped is en zoveel beauty awards in de wacht sleepte?

Let op: mocht je een gevoelige huid hebben dan zou ik dit product vanwege het parfum en de geurstoffen niet snel aanraden. Gelukkig is er ook een parfumvrije variant! Eentje die ook mijn voorkeur zou hebben omdat dit gewoonweg veel zachter is voor de huid.



Hoe gebruik je de Elizabeth Arden Eight Hour Cream?

Dit product is met recht een multibalsem te noemen en is vooral heel erg fijn om te gebruiken op droge plekjes zoals rondom de neusvleugels of een minibeetje op een herstellend puistje wat nu droog aanvoelt. Hierdoor vallen deze droge plekjes minder op en pakt foundation erover mooier zonder dat de velletjes opvallen. Zo werkt het ook goed op de lippen en nagelriemen; het verzorgt en verzacht en laat het geheel er gelijk mooier uit zien. Op je lippen kan je gerust iets meer gebruiken omdat de balsem een mooi glansje achterlaat.

Ja, ook voor droge plekjes op het lichaam zoals je hielen en ellebogen is het zeker een geschikt product. Een klein beetje opwarmen met je vingertoppen en in je haarpuntjes kneden of over de lengtes ‘aaien’ laat de bekende babyhaartjes minder opvallen en het geheel minder pluizig ogen. En mocht je willen experimenteren met make-uplooks dan kan je een beetje balm ook gebruiken voor de wetlook ooglooks.

Mijn ervaring

De geur en smaak van dit product is wat kruidig en heeft iets medicinaals in zich. Heel vervelend vind ik het echter niet, persoonlijk vind ik het wel wat hebben. De kleur is abrikoosjesoranje en transparant en de substantie is ietwat aan de plakkerige kant. Een paar minuutjes na het insmeren verdwijnt dit echter waardoor je gewoon weer door kan zonder plakkerige huid.

Dit cultproduct zou zeker minder parfum en geurstoffen in zich mogen hebben en hogere concentraties werkzame bestanddelen zou het meer zijn prijs waard laten zijn. Maar, als je op zoek bent naar een product voor (hardnekkige) droge plekjes, schaafwondjes, nagelriemen en droge lippen dan doet het zeker wat het belooft. Deze plekjes worden namelijk al snel zachter, helen sneller en voelen daarna weer lekker soepel aan :)

Elizabeth Arden Eight Hour Cream is onder andere bij Parfumerie Douglas verkrijgbaar in verschillende formaten vanaf €13,21 voor een tube van 30ml.

Ken jij dit product? Ben je er fan van of nieuwsgierig naar?

* Dit artikel bevat een affiliate link.