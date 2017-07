Sinds kort is de Estée Lauder Pure Color Love lipstick gelanceerd en ze hebben het gelijk groots aangepakt. Deze lipstick is namelijk verkrijgbaar in 30 kleuren en 4 finishes waardoor er voor iedereen wel wat tussen zit, of je nu een voorkeur hebt voor ultra matte, glanzende, crèmige of metallic lippen. Ik heb een ultra matte en een glanzende variant uitgeprobeerd en laat ze graag aan je zien met swatches en natuurlijk ook full face foto’s.





Estée Lauder Pure Color Love lipstick Raw Sugar (ultra matte)

Deze kleur droogt mat op en is te omschrijven als een peachy nude kleurtje die het beste zal staan bij de warmere huidtonen. Ik heb hier net even een te koele ondertoon voor maar wilde hem alsnog graag laten zien.

Estée Lauder Pure Color Love Lipstick Haute & Cold (shimmer pearl)

Deze kleur droogt glanzend op en heeft heel subtiele zilverkleurige glittertjes in zich waardoor hij sprankelt. De kleur is duidelijk te omschrijven als een fuchsia richting rood met een koele ondertoon. Ja, hier word ik héél vrolijk van!



Het valt me op dat de lipsticks een erg goede pigmentatie hebben waardoor je in zo goed als één veeg de lippen van een intense kleur hebt voorzien. Daarnaast dragen ze heel erg prettig en blijft vooral de matte lipstick echt heel erg lang zitten. De roze kleur spreekt mij alleen veel meer aan en is perfect voor de zomer, zo lekker vrouwelijk en fris ♥ De lipsticks zijn verrijkt met granaatappelolie, mango olie en acaibessenolie zodat ze de lippen ook nog eens verzorgen tijdens het dragen en dus ook de matte lipstick niet uitdrogend aanvoelt. Eén nadeeltje: doordat de vorm van de lipstick nogal vierkant is vond ik ze best lastig aanbrengen, een wat rondere vorm werkt voor mij persoonlijk net even prettiger. Ach, na een aantal keer gebruiken zullen de puntjes vanzelf wel ronder worden ;)

De Estée Lauder Pure Color Love lipstick is verkrijgbaar bij onder andere De Bijenkorf, Parfumerie Douglas, ICI Paris XL en de webwinkel van Estée Lauder voor €25,00 per stuk.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.