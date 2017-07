De afgelopen maand stond qua beauty voor mij persoonlijk eigenlijk vooral in het teken van ‘terug naar de basis’. Natuurlijk test ik een heleboel voor de website en blijf ik dit enorm leuk vinden om te doen, maar ik merkte aan mijn huid dat het wel wat extra verzorging kon gebruiken. Tijd om aan de slag te gaan om droge plekjes en de littekens van de operatie aan te pakken!



Laat ik beginnen met de twee make-upproducten die ik deze maand zo’n beetje dagelijks heb gebruiken. De Guerlain Lingerie de Peau kwam vorige maand ook al voorbij als favoriet en valt daar deze maand weer onder. Een rib uit mijn lijf want ruim €50,00 voor een foundation neerleggen is eigenlijk insane, maar het geld dus gelukkig meer dan waard. Hij werkt prettig met mijn drogere huid, geeft een mooie dekking maar toch een natuurlijk resultaat, de kleur matcht mooi en de SPF30 is erg welkom voor de zomer.

Nog zo’n zomers make-upproduct is deze ColourPop Blotted Lip. Een lipstick met een mattere finish die je in intensiteit kan opbouwen en heel licht draagt. Je hebt hiermee dus geen last van het bekende afbrokkelen wat veel matte lipsticks doen en hij droogt je lippen ook niet uit. Vooral de paarsere Ice Cube draag ik graag ^^



Onlangs schreef ik nog over een REN make-up remover die best prima was maar toch nèt niet helemaal kon tippen aan mijn vaste oliereiniger. Toen die oliereiniger leeg raakte kwam er net een pakketje binnen met nieuwe producten van Yves Rocher. En ja hoor, hier zat een nieuwe oliereiniger in. Gelijk in gebruik genomen en wat is ‘ie fijn! De Yves Rocher Pure Calmille micellaire olie masseer je in op de droge huid over je make-up heen – ook je ogen – en daarna veeg je zo àlles van je gezicht. Ook een zwaardere ooglook is geen enkel probleem. Love it!



Ik heb van de operatie vijf kleine littekens op mijn buik die door de witheid van mijn huid daar (ja, dat ziet nooooooit zon natuurlijk haha) nogal opvallen en niet heel erg mooi zijn. Tijd om wat aan te gaan doen! Sinds ik trouw ben gaan smeren met deze Dr. Organic Vitamin E littekencrème, verkrijgbaar bij Holland & Barrett, merk ik dat de plekjes zachter worden, minder jeuken en trekken en ook minder fel van kleur aan het worden zijn.



En als laatste heb ik nog deze Urtekram Body Balm in de shea butter musk rose variant die ik wil tippen. Hij doet het ge-wel-dig goed op droge plekjes zoals tenen, hielen, ellebogen en nagelriemen en het is een 100% puur en vegan en 99% organic product waar maar een paar ingrediënten in zitten. Het product ruikt heerlijk en is superzuinig in gebruik dus met deze pot kan ik vast eeuwen vooruit. Of. In ieder geval heel erg lang ;)

Wat is op dit moment jouw favoriete beautyproduct?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat ontvangen producten en affiliate links.