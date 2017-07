Als beautyliefhebber en skincarejunkie kan ik er niet vaak genoeg op hameren dat een goede zonbescherming heel erg belangrijk is. Natuurlijk is de zon goed voor ons want het maakt ons gelukkiger en we kunnen er vitamine D door aanmaken, maar als je echt in de zon gaat zitten, zwemmen, sporten of liggen zonnen dan kan je jezelf èn je gezin maar beter zo goed mogelijk beschermen. Ik zet mijn favoriete zonproducten van dit jaar voor je op een rijtje. Het zijn wat mij betreft echt dè toppers voor je lichaam, gezicht èn after sun.

Favoriete zonproducten voor je gezicht

Als het op mijn gezicht aankomt dan ben ik eigenlijk helemaal geen fan van losse producten met een SPF, omdat deze er vaak voor zorgen dat de huid vettig wordt, gaat glimmen, ze werken niet lekker met foundation en het werkt relatief kort omdat je hier geen dikke laag smeert. Gelukkig bevat mijn dagcrème èn mijn BB Cream al een redelijke SPF, maar een los zonbeschermingsproduct bijsmeren is in de zomer toch eigenlijk wel aan te raden.

De Lancaster Sun Sport Invisible Face Gel (50ml, €24,50) heeft een factor 30, is bestand tegen water en zweten, geeft een mooie matte finish èn doet het ook nog eens goed onder make-up. Ik was vanaf het eerste gebruik fan en smeer deze nu heel trouw als ik weet dat ik een dagje echt veel onder de zon zal zijn.

Als je eenmaal je make-up aangebracht hebt en al eventjes in de zon zit, zou je eigenlijk moeten bijsmeren om jezelf weer optimaal te beschermen tegen de zon. Maar.. dat is natuurlijk bijna onmogelijk zonder vegen of uitgelopen make-up. Gelukkig zijn er steeds meer gezichtssprays verkrijgbaar met ingewerkte SPF. Mijn favoriet? De Bioderma HydraBio Eau de Soin (50ml, €7,95) met een SPF30. Je sprayt hem met gesloten ogen over je gezicht en hals, laat hem even opdrogen en je kan gewoon weer het zonnetje in. Geen uitgelopen make-up, geen plakkerige vingers.. Perfect!



Favoriete zonproducten voor je lichaam

Ik maakte niet lang geleden kennis met P20 zonbescherming. Dit is een product dat je maar één keer op een dag hoeft te gebruiken om tegen de schadelijke effecten van de zon beschermd te blijven. En na flink wat keren te hebben getest blijkt dat hier in huis ook echt zo te werken. Onze favoriet van de verschillende versies die er zijn is denk ik toch wel de P20 SPF50+ (200ml, €30,59) variant. Hij is transparant dus laat geen witte waas achter, smeert prettig uit, trekt redelijk vlot in, is waterresistent en bezorgt onze huidjes geen irritatie. Tip: P20 is deze week bij Kruidvat, Trekpleister en Etos in de aanbieding.

Mocht je een dagje strand gepland hebben staan dan kan ik de Vichy Idéal Soleil SPF50+ (200ml, €20,95) anti-sand variant aanraden. Deze is geschikt voor het hele gezin, is waterresistent, smeert prettig uit, trekt heel snel in en zand blijft daarna echt niet meer aan je huid plakken. Ik maakte hier kennis mee op een perspresentatie en deed gelijk de test met de lotion en echt zand en was echt verrast. Zand plakt niet meer vast en kan je zo van je huid afvegen.



Favoriete after sun producten

Ook al ben je niet verbrand na een dagje zonnen, je kan je maar beter naderhand wel even insmeren met een aftersun. De zon en eventueel chloor van een open zwembad of zout van de zee droogt je huid wel uit en kan die hydratatie goed gebruiken. Mijn persoonlijke tips hiervoor zijn deze drie heerlijke producten:

– Biodermal After Sun bruinverlengende melk (200ml, €16,99, deze week bij Kruidvat en Trekpleister in de aanbieding tegen -50% korting dus €8,50)

– Eau Thermale Avène after-sun repair (200ml, €16,50)

– Collistar moisturizing restructuring after sun balm (400ml, €34,65.

Ook zijn er nog een heleboel tips en tricks om je haren tegen de zon te beschermen en heb ik ook hiervoor een aantal fijne producten als tips, maar hier komt binnenkort een afzonderlijk artikel over online :)

Wat zijn jouw favoriete zonproducten op dit moment?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die ik heb ontvangen van een merk of bedrijf.