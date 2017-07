Haaruitval is iets waar je erg onzeker van kan worden maar wat helaas vaak voorkomt bij vrouwen. Soms is het ‘gewoon’ de tijd van het jaar waardoor je er meer last van hebt, maar het kan ook komen door erfelijkheid en/of ziekte, een lange periode van stress of bijvoorbeeld flinke gewichtsverandering in korte tijd. In dit artikel deel ik verschillende tips met je om haaruitval te kunnen voorkomen en hopelijk minder te kunnen maken.

Better safe than sorry!

Een verandering in de hormoonhuishouding, stress, ijzertekort, het gebruik van bepaalde medicijnen, een vitaminetekort.. Het zijn allemaal oorzaken waardoor je last kan krijgen van haaruitval. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je eerst de oorzaak aanpakt en ergere zaken uit laat sluiten. Mocht je twijfelen aan je gezondheid en heb je bijvoorbeeld in heel korte periode echt veel haarverlies dan zal ik zeker aanraden om een afspraak te maken met de huisarts om er eens naar te laten kijken.

Good to know: haaruitval van zo’n 100 haren per dag is heel normaal en heeft te maken met de cyclus waarin nieuwe haren zich ontwikkelen en groeien.

Don’t stress

Ik weet het: dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar stress is echt funest voor je lichaam. Heb je langere tijd last van stress dan zal je merken dat je huid minder mooi wordt en vaker last krijgt van onzuiverheden en dat je nagels en haar minder sterk zijn. Hierdoor kan je ook last krijgen van haaruitval dus probeer die stress aan te pakken. Ontspan, schrijf de stress van je af, bekijk of mediteren of yoga iets voor je is en/of ga sporten.

Wees lief voor je lijf

Natuurlijk helpt het als je op een satijnen kussensloop slaapt omdat er dan minder wrijving is, als je minder stylingproducten gebruikt, de stijltang en föhn links laat liggen en je hoofdhuid en haren zullen je ook dankbaar zijn als je milde producten zonder alcohol, synthetische geurstoffen en sulfaten gaat gebruiken, maar wees vooral ook lief voor je lijf van binnenuit. Hiermee kan je de meest langdurige veranderingen krijgen. Drink alcohol met mate, stop met roken, drink voldoende water, beweeg regelmatig en probeer zo gevarieerd en gezond mogelijk te eten en let daarbij goed op voldoende inname van eiwitten. Deze zijn namelijk onmisbaar voor veel processen in je lichaam en helpen bij de gezondheid en groei van je nagels en haren. Je zou eventueel een aanvullend voedingssupplement kunnen gaan slikken of laat je waardes uitmeten via de huisarts zodat je gerichter bij kan eten en of slikken.

Gelukkig zijn er dus een heleboel oplossingen tegen haaruitval, maar het is wel een kwestie van geduld. Verwacht dan ook geen wonderen binnen heel korte tijd, maar op de langere termijn kan je aan bovenstaande tips zeker wat hebben.

Mocht je nog een aanvullende tip hebben, deel deze dan met andere lezers :)

Liefs,

Desirée

* Foto via Shutterstock.