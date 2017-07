Heerlijk die zomer! Lekker genieten van de zon, quality time met je familie en/of vrienden en veel buiten zijn. Maar de schadelijke effecten van de zon, zilte zee en chloorwater eisen duidelijk hun tol van je haren. Het gaat minder glanzen, voelt minder zacht aan, breekt sneller af, wordt pluizig, gaat splijten.. Tijd om dit even goed aan te pakken en je haar sterker, glanzender en minder droog te maken. Zo kan je je haren beschermen tegen de zon!

7 x je haren beschermen tegen de zon

– draag een petje, tulband (helemaal trendy dit jaar) of zo’n mooie strohoed

– vermijd chemische behandelingen zoals permanent, highlights zetten etc. in de zomerperiode

– probeer wat meer in de schaduw te blijven

– draag je lange lokken in een knotje en probeer je hoofd boven water te houden

– spoel je haren vóór het zwemmen of breng rijkelijk een conditioner aan (dit sluit de haarschubben) zodat chloorwater en/of zeewater minder snel in de haren kan trekken

– spoel je haren na het zwemmen om zo snel mogelijk het chloorwater of zeewater eruit te spoelen

– verzorg je haar van binnenuit door gezond te eten, goed op je eiwitten/proteïnen te letten en voldoende water te drinken.



Natuurlijk zijn er ook een aantal heel fijne beautyproducten op de markt om je haar tegen de zon te beschermen:

– Lancaster Sun Beauty Hair multi-protective hair spray om te gebruiken vóór, tijdens en na het zonnen om je haren te beschermen tegen infrarood licht, zon, zeezout en chloorwater (100ml, €24,00)

– Lancaster Sun Beauty Hair multi-repairing oil serum om te gebruiken ná het zonnen om je haren weer zacht, glanzend en makkelijk doorkambaar te maken en te herstellen van de zon (100ml, 24,00)

– Keune Sun Shield conditioner om je haren te hydrateren, kalmeren, voeden en te verzorgen na een flinke dosis zon (of breng hem ook voor het zonnen al aan) (250ml, €17,50)

– Collistar Magic Serum multi-action perfect hair als leave-in product op handdoekdroog haar vóór het zonnen of op droog haar tijdens het zonnen en/of zwemmen om te beschermen, schade te voorkomen, te hydrateren en weer zacht, makkelijk doorkambaar en glanzend te maken (150ml, €19,99).

Nog een allerlaatste tip: draag je een strakkere staart of je haren los en heb je een duidelijk zichtbare scheiding? Vergeet deze dan ook niet in te smeren met een goede zonbescherming :) Met bovenstaande tips zal je al snel geen last meer hebben van frizzy en stug haar en zal het duidelijk weer zachter, makkelijker doorkambaar en meer glanzend gaan worden. Dus.. niet alleen je lichaam en gezicht goed insmeren maar ook je haren beschermen tegen de zon.

Enjoy the summer!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd. Foto 1 via Shutterstock.