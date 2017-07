Sinds kort is het Kruidvat Nail Care assortiment vernieuwd en uitgebreid en met nagels die wel even een boost en wat extra verzorging konden gebruiken voelde ik me dè aangewezen kandidaat om enkele van deze producten te gaan testen. Vanwege het afvallen merk ik gewoon dat mijn haar en nagels een opdonder hebben gekregen en vooral aan mijn nagels is het goed te merken omdat ze minder sterk zijn, splijten en minder goed groeien. Tijd om wat nieuwe producten te gaan testen!



Zeker de Grow Keratin is een aanrader als je vanwege ziekte of langere stressperiode slappere nagels hebt, doordat je langdurig kunstnagels hebt gebruikt of wanneer je gewoon van jezelf niet zulke sterke en gezonde nagels hebt. Er is namelijk keratine (een lichaamseigen eiwit) aan toegevoegd wat helpt om de nagels te verstevigen, daarnaast stimuleert het de nagelgroei, hydrateert het de nagels en laat het de nagels mooi glanzen. Je kan dit product als basecoat gebruiken of op zichzelf als transparante glanslak.

Mocht je naast sterkere nagels nog meer wensen hebben voor een nagelproduct dan is de Complete Care 8 in 1 wellicht iets voor jou. Deze werkt op de volgende manieren; als basecoat, topcoat, stimuleert groei, versterkt en hydrateert de nagels, vult ribbeltjes op, laat ze weer mooi glanzen en geeft een UV bescherming. Wow! Naast keratine zit er in deze lak ook sojaproteïne en amandelolie en deze geeft net een heel subtiel roze glansje aan je nagels. Ook deze treatment-lak kan je als basecoat gebruiken of op zichzelf.

Als je nagels naast vocht en verzorging echt even een vitamineboost kunnen gebruiken, wat doffer of licht verkleurd zijn dan is de Anti-Age Conditioner aan te raden. Aan deze nagellak is namelijk vitamine A, vitamine C, arganolie, magnesium, zonnebloemolie en vitamine E toegevoegd die de nagels verzorgen, beschermen en hydrateren. Ook hierin zit een UV bescherming en ook deze lak kan je als topcoat onder andere nagellak gebruiken of op zichzelf voor een verzorgende subtiele French manicure look.



En als laatste kan ik ook het Hand & Nail Serum aanraden om eens te proberen. Het is een licht en fris product wat snel intrekt en geen plakkerige handjes geeft, maar de handen en nagelriemen duidelijk wel lekker zacht en soepel maakt. Perfect dus om meerdere keren per dag te kunnen smeren en snel weer door te gaan met je werkzaamheden. Oh, en het serum ruikt ook nog eens heerlijk zacht, fris en vrouwelijk.



Al sinds ik als jonge tienermeid bij Kruidvat gewerkt heb ben ik fan van hun eigen merk. Er zijn veel basis beautyproducten die ik steeds weer in huis blijf halen omdat het gewoonweg goede producten voor heel fijne prijsjes zijn. Dit is voor het eerst dat ik de nagelproducten uit hun eigen merk probeer – op de nagelremover na waarvan er tig per jaar leeg gaan hier in huis – en ik ben heel erg positief verrast. Ik merk dat ze fijn werken en mijn nagels langzaamaan weer wat sterker aan het worden zijn en er beter uit gaan zien. Lekker trouw doorlakken en smeren dus :)

De uitgebreide en vernieuwde Kruidvat Nail Care collectie is vanaf nu verkrijgbaar in de winkels en via de Kruidvat webwinkel. Bovenstaande producten kosten slechts €2,99 per stuk. Tip: volg je de Kruidvat Instagrampagina al? Zo blijf je op de hoogte van nieuwtjes en acties :)

