Een goede huidverzorging is niet alleen belangrijk om je huid in optimale conditie te houden maar is voor mij ook een heerlijk momentje voor mijzelf. Even de tijd nemen om mijzelf te verzorgen en te verwennen met fijne producten die echt wat doen voor mijn huid. Naast regelmatig peelen ben ik van mening dat ook een goede huidolie op ieders badkamerplankje zou moeten staan en ik vertel je graag waarom.

Een huidolie voor elk huidtype

Veel mensen denken dat een huidolie alleen iets is voor mensen met een heel droge huid, maar niets is minder waar. Er zijn huidoliën voor elk type huid verkrijgbaar en zelfs de vettere en onzuivere huid zou met de juiste olie in betere conditie kunnen komen zonder extra glanzend of vettig te worden of te zorgen voor een uitbraak. Het is dus goed om jezelf eens te laten adviseren zodat je er eentje aanschaft die aansluit bij jouw huidtype en jouw huidwensen.

Als ik naar mijzelf kijk dan heb ik een droge tot redelijk droge huid – dit is een beetje afhankelijk van de tijd van het jaar en of ik veel stress ervaar – en gebruik ik het liefst een zo puur mogelijke olie. Pure arganolie en pure squalane olie blijven favorietjes maar ik wissel graag af, ook omdat dit deels mijn werk is natuurlijk om nieuwe producten te testen!

Mijn huidtype en ervaringen

Naast dat ik een droge huid heb heb ik een gevoelige huid die snel reageert op temperatuurverschillen, bepaalde ingrediënten, aanraking etc., heb ik last van enkele pigmentvlekjes, de eerste rimpeltjes komen door en ik heb regelmatig last van wat droogtelijntjes en een wat ruwer huidgevoel. Als ik een tijd heel trouw elke avond een huidolie gebruik merk ik op àlle fronten duidelijk vooruitgang en toch sluipt het er in dat ik het soms een tijdje vergeet. Ai. Mijn huid wordt gelijk weer droger, onrustiger en reageert weer sneller op bepaalde omstandigheden en ingrediënten.. Het is dus niet gek dat ik zo’n liefhebber ben van huidolie!

Nieuwe huidoliën op de markt

Er komen regelmatig nieuwe huidoliën op de markt en ik laat je graag kort kennis maken met de volgende drie nieuwtjes op het gebied van huidolie in verschillende prijsklasses zodat je duidelijk kan zien dat er voor iedere portemonnee mooie producten verkrijgbaar zijn. Een huidolie is vaak een wat duurder product om aan te schaffen, maar je gebruikt per keer slechts enkele druppels waardoor je echt heel erg lang met een flesje vooruit kan.



Laat ik beginnen met de nieuwe Douglas Nutri Focus Nourishing Serum-Oil (30ml, €27,99). Deze olie bevat onder andere kokosextract, jojoba olie, arganolie, abrikozenpitolie, vitamine E, kokumboter, rijstolie, rozenolie en extract van shea boter. Er zit geen alcohol in, geen parabenen, wel wat parfum en het product is dierproefvrij.

De olie komt in een glazen flacon met een druppelpipetje, heeft een zachte en frisse geur en is bijna een droge olie te noemen. Hij trekt heel snel in en laat zich heel goed combineren met een nachtcrème erboven.



De nieuwe Filorga Oil-Absolute (30ml, €119,00) is pas vanaf september verkrijgbaar bij ICI Paris XL maar zo mooi dat ik hem uit enthousiasme al aan je wil laten zien. Er zit onder andere kokosextract, abrikozenpitolie, jojoba olie, vitamine E, sesamolie, soja olie, amandelolie, hyaluronzuur, vitamine C, niacinamide en verschillende peptiden en amberextract in. Dit product bevat geen alcohol, geen parabenen, wel een klein beetje parfum en is dierproefvrij.

Deze huidolie biedt eigenlijk een totaalplaatje aan als het gaat om huidverzorging, bescherming, voeding, hydratatie, vitamineboost, huidveroudering, versteviging en helpt op weg naar een zachtere en egalere huid. De olie ruikt fris en is duidelijk meer voedend dan de olie hiervoor. Alsnog trekt hij redelijk vlot in en combineert hij goed met een nachtcrème, maar vanwege alle mooie ingrediënten kan je hem ook op zichzelf gebruiken als verzorging voor de nacht.



Als laatste ontving ik de Combray Facial Oil (30ml, €130). Dit is een bijzonder en puur product omdat het uit slechts twee ingrediënten bestaat: druivenpitolie en oxofulleram. Druivenpitolie bevat een hoge concentratie antioxidanten, vitamine E en meervoudig onverzadigde vetten en oxofulleram is een bijzondere antioxidant die exclusief voor dit merk ontwikkeld is. Het beschermt de huid, gaat vochtverlies en huidveroudering tegen, kalmeert de huid, versterkt de huidbarrière, verzacht de huid en is goed in te zetten tegen roodheid, psoriasis, eczeem, acne en rosacea. Deze huidolie bevat geen alcohol, parabenen en parfum en is niet op dieren getest.

De olie zelf is donkerbruin van kleur maar daar zie je na het inmasseren op je huid niks meer van terug. De geur is heel licht notig maar eigenlijk amper aanwezig en de olie zelf trekt redelijk snel in. Ook deze zou je zeker met een nachtcrème kunnen combineren, maar door de mooie eigenschappen kan ook deze goed op zichzelf als nachtverzorging worden gebruikt.



Tips: je kan een huidolie trouwens ook heel erg goed gebruiken om andere droge plekjes zoals nagelriemen mee in te smeren, toevoegen aan een gezichtsmaskertje voor wat extra voedende en verzorgende eigenschappen òf bijvoorbeeld aanbrengen op de puntjes van je haar voor extra bescherming en zachtheid.

Gebruik jij een huidolie? Welke van bovenstaande 3 spreekt jou het meest aan?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.