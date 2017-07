Ben je een moeder, student, carrièrevrouw of alle drie tegelijk, met een goede planning houd je de touwtjes in handen. Iets wat mij heel erg goed helpt met mijn doelen en planning is het bijhouden van een ‘doelenboek’ en waar ik daar eerder een notitieboek voor gebruikte met eigen indeling heb ik sinds kort een Milly Pie en ik ben helemaal om. Het is een combinatie van een planner, notitieboek en agenda waardoor je met één product alles bij de hand hebt wat je nodig hebt. Geniaal!

Deze diashow vereist JavaScript.

Ik ben vast niet de enige waarvan de hele agenda vol staat met allemaal aantekeningen, to do lijstjes, doelen, reflecties, afspraken en krabbels waardoor een normale agenda allang niet meer voldoet aan alle wensen. Daarom was ik begonnen met een eigen planner in een notitieboek maar dit werkte ook niet helemaal lekker.

Als gestructureerd en perfectionistisch persoon werd ik dus lichtelijk gek van onrust dat het me niet lukte om alles op papier bij te kunnen houden zoals ik graag zou hebben. Toen de Milly Pie planner binnen kwam werd ik dan ook als een kind zo blij. Als jij ook enigszins van structuur houdt, graag alles overzichtelijk bij elkaar wil hebben en liefhebber bent van plannen, focus houden en doelen stellen dan wordt je vast heel erg blij van de voordelen van deze journal:

– een zelf in te delen agenda met zelf in te vullen weeknummers/data

– een notitieboek

– inspirerende quotes in

– er zitten invullijstjes in (onder andere shop-, wens-, verlang-, trots op-, bucketlist en briljante ideeën lijstjes)

– ruimte voor visitekaartjes

– een bladwijzer

– doelen- en reflectiepagina’s per maand

– achterin een ruim vak voor bonnetjes, foto’s, briefjes etc.

– een mooi en stevig design (in meerdere printjes verkrijgbaar).



Het geheel werkt dus echt als een geheugensteuntje, lifeplanner, kladblok, agenda en motivator in één en is voor veel in te zetten, of je hem nu als dagelijkse agenda gebruikt of als planner naar een groter doel (een eigen bedrijf? Een boek schrijven? Werk en privé beter verdelen?). En als hij eenmaal vol is maakt het ook nog eens een interessant en handig naslagwerk.

De Milly Pie planner is verkrijgbaar voor €49,95 inclusief verzendkosten via de Nederlandse webwinkel.

Ben jij ook graag bezig met plannen en doelen stellen? Houd jij een journal bij?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een bedrijf of merk is toegestuurd.