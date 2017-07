Menig beautygoeroe en hairstylist zweert erbij. Volgens velen zou Moroccanoil Treatment haarolie hèt product zijn voor zacht en glanzend haar, tegen pluisjes en droogheid èn je zou er zelfs sterker haar van krijgen. Onlangs vroeg ik op Facebook welke beautyklassiekers jullie uitgeplozen wilden hebben en dit product werd onder andere genoemd. Wat is Moroccanoil haarolie, wat zit er in en wat doèt het nu echt voor je haar?

Moroccanoil Treatment, de belofte

Volgens het merk zelf is het “de essentiële basis voor ieder haartype” en kan je het gebruiken als conditionering, styling en als finishing touch. Het belooft het haar veerkrachtig, makkelijk doorkambaar en glanzend te maken, kroezen en pluizen te elimineren en heerlijk te laten ruiken. Klinkt goed!

De ingrediënten

Deze bekende haar olie bevat maar 7 ingrediënten dus dat uitpluizen is redelijk vlot gedaan:

– cyclomethicone, een silicoon die het product lekker smeerbaar maakt en de haren zacht en glad laat aanvoelen

– dimethicone, een silicoon die een beschermend laagje om de haren legt en een glad en zacht gevoel geeft

– arganolie, het ‘Marokkaanse Goud’ wat beschermend, verzorgend, verzachtend en voedend werkt

– parfum, geurstoffen waardoor het product zo lekker ruikt

– linum usitatissimum, lijnzaadolie wat voedend en versterkend werkt

– CI 26100, rode kleurstof

– CI 47000, gele kleurstof.



Siliconen

De basis van het product zijn dus twee soorten siliconen. Ze zorgen ervoor dat het haar lekker glad en zacht gaat aanvoelen, houden de overige ingrediënten ‘op hun plek’ waardoor ze gericht op het haar hun werk kunnen doen, maakt haar makkelijker doorkambaar en zorgt dat het sneller droogt. Daarnaast zorgt het ook ervoor dat er een laagje om je haarpuntjes komt waardoor deze minder snel slijten en splitsen wanneer ze langs kleding opschuren bijvoorbeeld.

Toch kan er een nadeel zitten aan siliconen in haarproducten. Doordat ze, vooral dimethicone, lastig van je haar af te wassen is kan het de zogenaamde ‘build-up’ veroorzaken. Omdat je het dus lastig van je haar kan verwijderen kan je haar zijn volume verliezen, er vettig gaan uitzien en futloos gaan hangen. Mocht je hier last van hebben dan kan een goede dubbele haarwasbeurt met een shampoo met SLS/SLES (sulfaten) deze build-up verwijderen. Je merkt aan je eigen haar wanneer je zo’n ‘hardere’ shampoo nodig hebt om je haar weer even echt helemaal schoon te krijgen, maar gebruik deze niet te vaak omdat deze sulfaten ook de hoofdhuid kunnen irriteren.

Werkzame bestanddelen

De ingrediënten in Moroccanoil Treatment die echt wat doen voor je haar zijn arganolie en lijnzaadolie. Arganolie wordt niet voor niets het Marokkaanse Goud genoemd. Het zit bomvol onverzadigde vetzuren, antioxidanten en vitamine E en er zitten stofjes in die tegen bacteriën en schimmels werken. Pure arganolie kan je als alles-in-één product gebruiken voor je lichaam, gezicht en haar. Op je haar zal het vooral zorgen voor een fijnere doorkambaarheid en werkt het beschermend, verzorgend, verzachtend en voedend. Lijnzaadolie bevat onder andere omega-vetzuren, vitamine E en een vitamine B-complex wat je haar sterker maakt en verzorgt zodat het meer gaat glanzen.



Hoe gebruik je Moroccanoil Treatment?

Je kan dit product op drie manieren gebruiken; breng een kleine hoeveelheid aan op handdoekdroog haar en concentreer je op de lengtes en punten, gebruik het als finishing product in je haarpuntjes en om die ‘babyhaartjes’ onder controle te houden of voeg het toe aan een haarmasker, conditioner of zelfs je haarverf voor een extra verzorgende boost.

Mijn ervaring

Persoonlijk vind ik dit één van de fijnste haaroliën die er is vanwege de fijne werking, de niet al te lange ingrediëntenlijst en de heerlijke geur. Het is echt enorm zuinig in gebruik en dat is ook gelijk mijn tip bij een product als deze: less is more! Als je teveel gebruikt krijg je namelijk vettig haar en dàt is juist niet de bedoeling. Gewoon een beetje in handdoekdroog haar en je haren aan de lucht of met de föhn drogen. Een minibeetje als finishing touch over je kapsel en klaar ben je. Gebruik ik niet een product zoals deze dan heb ik echt veel meer last van pluizig en ‘stuggig’ haar en hiermee gaat het juist mooi glanzen en valt het veel mooier. Ja, ik ben fan!

Moroccanoil is als haarolie in de normale treatment en als light versie verkrijgbaar vanaf €16,90 (25ml).

Vraag 1: Ben jij fan van Moroccanoil haarolie of haarolie in het algemeen?

Vraag 2: Welk klassiek beautyproduct zou jij wel eens zo uitgeplozen willen zien en ben je benieuwd naar of het de beloftes waar kan maken?

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée