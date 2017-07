Een highlighter is wat mij betreft een onmisbaar product voor make-upliefhebbers om een mooi totaalplaatje te creëren. Je geeft er op bepaalde plaatsen zo subtiel of opvallend als je wilt een mooie glans mee waardoor je gezicht sprekender wordt. Eén van mijn favoriete budgetmerken voor highlighters is toch wel MakeUp Academy en ook deze MUA Undress Your Skin Shimmer Highlighter is een schot in de roos èn er is voor elke huidtint wel een passende kleur. Lees verder voor meer informatie, foto’s, swatches en review.



De MUA Undress Your Skin Shimmer Highlighter komt in een grote ronde en witte verpakking met een transprarant deksel. Nothing fancy, maar het gaat uiteindelijk om het product zelf! Er zit maar liefst 8,5 gram highlighter in een verpakking, het poeder is er in een mooi watervalpatroontje in geperst en gelukkig is dit best stevig gedaan waardoor hij niet te poederig werkt als je met een kwast aan de slag gaat.

In totaal zijn er nu 9 verschillende kleuren verkrijgbaar waarvan ik er 5 aan je laat zien:



Ice Sparkle is misschien wel de meest opvallende uit de collectie en op het eerste gezicht onbruikbaar. Maar.. kan heel mooie effecten geven over oogschaduw heen, heel subtiel aangebracht over een blush een mooi koel glansje tevoorschijn toveren en leent zich perfect voor extremere looks zoals een Ice Queen of iets dergelijks.



Golden Afterglow is een intense bronskleurige highlighter die prachtig zal staan bij de wat meer getintere huidjes.



Rosewood Shimmer is nog zo’n kleur die het heel goed zal doen op zongekuste en donkere huidjes. De bijzondere warmroze gloed zal deze huidtypes echt laten stralen.



Golden Scintillation is een subtiele lichtgouden highlighter en is perfect voor de lichtere huidskleuren met een warmere ondertoon.



Peach Diamond is toch wel mijn persoonlijke favoriet van deze vijf. Het is een heel zachte perzikroze highlighter met een koele duochrome glans die heel mooi staat op mijn lichtere huid en heel multifunctioneel in te zetten is. Hij geeft echt het porseleinen-huidjes-effect ♥



Ondanks dat de naam anders doet vermoeden zie ik trouwens niks terug van de ‘shimmer’, echt glittertjes zitten er namelijk niet in. Het resultaat is vooral heel erg mooi glanzend te noemen. Gelukkig maar, want ik ben geen glitterfan ;)

Waar kan je een highlighter gebruiken?

– in je binnenste ooghoekjes voor een frissere oogopslag

– onder je wenkbrauwen voor een open oogopslag

– op je jukbeenderen en neusbrug voor een mooie glow

– in het cupidoboogje van je mond voor optisch vollere lippen

– gedept in het midden van je mond over je lipstick voor optisch vollere lippen

– op het midden van je bewegend ooglid gedept voor een stralende oogopslag.

De MUA Undress Your Skin Shimmer Highlighter is online bij Kruidvat verkrijgbaar voor €5,99 per stuk.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.