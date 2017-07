De OPI California Dreaming collectie van deze zomer bestaat uit twaalf kleuren die je meenemen naar de Californische kust, de thuisstaat van OPI! De collectie is geïnspireerd op een dagje surfen, hiken in de bergen, wijnproeven in Napa en er zitten enkele heerlijke kleurtjes tussen die ik graag aan je wil laten zien. Voor als je toch de zomer in huis wil halen, ook al wil het weer nog niet helemaal meewerken ;)



“Van San Diego tot San Francisco zie je een diversiteit aan adembenemende vergezichten; je ziet actieve avonturiers in yogakleding en Hollywood sterren in vol ornaat, dus de Californische mode is echt uniek. En als het op eten aankomt; er is voor iedereen wel iets lekkers te vinden ! De California Dreaming Collectie biedt een prachtige lijn van nudes tot bordeauxs, met goud en antraciet – ideaal voor nail art en spannende combi’s. Je krijgt een voorproefje van de schoonheid die overal te vinden is in The Golden State.”



Malibu Pier Pressure is een frisse pastelroze tot Barbieroze kleur, GPS I Love You is een mooie hardroze kleur en Barking Up The Wrong Sequoia is een nude kleur met roze ondertoon. Alle drie de kleurtjes hebben een creamy finish en dekken in twee laagjes.



Santa Monica Beach Peach is een retro oranje kleur, To The Mouse House We Go! Een frisse oranjerode tint en Me, Myselfie & I is een iets donkerdere tint oranje richting koraal kleurtje. Ook deze drie hebben een creamy finish en dekken in twee laagjes.



De lakken uit de OPI California Dreaming zijn enkel verkrijgbaar als Infinite Shine (lees hier mijn review over deze OPI variant) voor €18,95 per stuk. Dit is een gelnagellak voor thuis die in drie stappen werkt en waarbij je ook de Primer (basecoat) en Gloss (topcoat) nodig hebt. Ze harden heel snel uit zònder dat je er een speciale lamp voor nodig hebt en blijven op mijn nagels gemakkelijk zo’n tien dagen tot twee weken mooi zitten.

Spreken de vrolijke roze en oranje tinten uit deze collectie jou aan? Welke kleur is jouw favoriet?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.