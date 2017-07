Ik heb in mijn leven al heel wat primers door mijn handen laten gaan, maar wil vandaag misschien wel de beste primer voor mensen met een drogere huid delen. De Paula’s Choice Smoothing Primer Serum SPF30 is een skincareproduct en make-upprimer in één – wat hem natuurlijk al redelijk uniek maakt – maar doet gewoonweg echt wat hij belooft; verzorgen, een zonbescherming bieden en make-up makkelijker aanbrengen èn langer laten zitten. Lees verder voor de uitgebreide review.



Paula’s Choice Smoothing Primer Serum SPF30

Deze primer zorgt ervoor dat je huid zachter, gladder en egaler wordt en poriën en fijne lijntjes minder opvallen waardoor je minder make-up als foundation en concealer hoeft te gebruiken, deze makkelijker aanbrengt en ook nog eens langer blijft zitten. Daarnaast zitten er ingrediënten in die de huid kalmeren, verzachten en verzorgen, huidveroudering tegen gaan en zonschade verminderen.

De primer komt in een handige en hygiënische tube met een smal tuutje als opening waardoor je heel goed kan doseren en niet snel teveel product pakt. Een klein erwtje is namelijk voldoende voor je gehele gezicht. Let wel op: als je het echt als zonbescherming wil gebruiken heb je natuurlijk meer product nodig om die SPF30 te kunnen garanderen. Ik zie het dan ook meer als een aanvulling op je andere dagverzorging met SPF die je eronder draagt :)

Het product voelt tijdens het aanbrengen duidelijk aan als een serum maar na een half minuutje merk je dat de huid ietwat gematteerd wordt en heerlijk zacht aanvoelt, poriën zeker minder opvallen en wat rustiger en egaler oogt. Ook fijn dus voor die dagen dat je geen make-up draagt maar toch nèt even een boost kan gebruiken.



Ik heb deze primer met verschillende BB Creams en foundations getest en vindt hem vooral heel erg fijn in combinatie met een foundation. Ik denk dat dat komt omdat een BB Cream vaak al meer verzorgende ingrediënten en een hogere SPF bevat dan foundations en het anders wat gaat ‘glijden’ omdat het ‘dubbelop’ aanvoelt. Met een gewone foundation zoals de Clinique Superbalanced Silk Makeup werkt hij heel prettig. De foundation laat zich heel fijn uitsmeren, hecht goed zonder in fijne lijntjes op te hopen en blijft de hele dag mooi op z’n plek. Hij voegt ook duidelijk wat toe qua huidverzorging, want waar soms enkel foundation + poeder de huid gedurende de dag wat droog en trekkerig kan laten aanvoelen heb ik daar nu geen enkele last meer van.

Wel denk ik dat deze serum en primer in één meer geschikt is voor de normale tot droge huidtypes, omdat er voedende ingrediënten in zitten en het wat olie-achtig aanvoelt op de huid. Ik kan me voorstellen dat dit niet heel fijn combineert met een vetter huidtype.



Een redelijk hoge SPF (een goede zonbescherming is zó belangrijk!), fijne werkzame bestanddelen die ook echt wat doen voor je huid èn een goede primer in één. Ja, ik ben duidelijk fan!

De Paula’s Choice Smoothing Primer Serum SPF30 is te koop via de Paula’s Choice webwinkel voor €13,00/10ml en €35,00/30ml. Vanwege mijn enthousiasme mag ik een exclusieve kortingscode delen. Voeg de code PRIMER10 toe bij je winkelmandje en je krijgt 10% korting op je aankoop :) Deze kortingscode is geldig tot en met 24 juli 2017.

Liefs,

Desirée