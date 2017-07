Een paar dagen geleden plaatste ik op Instagram bovenstaande quote omdat deze mij de laatste tijd aan het denken zet. Wat zou ik doen als ik niet bang was? Niet bang voor de mening of gedachtes van andere mensen? Niet bang voor mijn eigen keiharde angsten om iets wellicht minder goed te kunnen dan ik zou willen, om onderuit te gaan en gewoonweg de angst om te falen? Zo jammer eigenlijk want die angsten die we hebben zitten vaak enkel in ons hoofd en houden ons tegen om te ontwikkelen, te groeien, nieuwe dingen te proberen en wellicht wel ons grootste succes ooit te behalen.

Zo zijn er enkele dingen die ik graag zou willen doen maar waarin ik zelf mijn grootste vijand ben als het gaat om de gedachtes waarom ik er nog niet mee begonnen ben:

– ik zou graag mee willen doen aan een obstacle run, modderrun, viking run of hoe je het dan ook zou willen noemen. Maar.. kan dit lichaam dat wel? Ik ben zo bang voor allerlei kwalen, pijntjes en opspelende oude blessures terwijl ik juist met zoveel kilo’s minder dan ik ooit woog al best een heel eind zou moeten kunnen komen. Maar die stap om er ook daadwerkelijk voor te gaan trainen en die sportschool in te gaan voor een sportschema.. Ai!

– ik ben al sinds m’n 18e angstig om te gaan beginnen met rijlessen. Ik heb dus nog geen rijbewijs en dat terwijl het voor veel dingen heel handig zou zijn. De angst dat ik fouten maak of een ongeluk veroorzaak is zo aanwezig dat zelfs de gedachte aan een proefles me al zweethandjes bezorgt.

– ik ben al jaren bezig met plannen voor een tweede bedrijf. Ik zit bomvol ideeën, werk ze uit, heb marktonderzoek gedaan, leer qua kennis voor dat vakgebied regelmatig bij en doe al langere tijd af en toe zo’n opdracht tussendoor terwijl ik me daar veel meer mee bezig zou willen houden en meer tijd en energie in zou willen steken.

Het is tijd om aan de slag te gaan. Die twijfels en angsten opzij te zetten en gewoonweg gericht te gaan trainen, rijlessen te gaan nemen en als onze dochter over een half jaar naar de basisschool gaat ook dat tweede bedrijf maar eens ècht van de grond te tillen. Ik merk dat ik door een hele fase aan het gaan ben van persoonlijke ontwikkeling en voel ook dat de tijd van knopen doorhakken daar is ♥

Wat zou jìj nog graag willen doen als je je angsten opzij zou zetten?

Liefs,

Desirée