Tijdens de groepssessies in het traject voorafgaand de operatie die ik bijna vier maanden geleden onderging werd er aan ons gevraagd een doel op te schrijven en in een envelop te stoppen. Iets wat we één jaar naar de operatie wilden doen of bereiken. Ik schreef op: aan een modder/obstacle run mee doen. Nooit gedacht dat ik dat al veel eerder zal gaan doen, want ik heb me ingeschreven voor Mud Masters eind september. Whaaa!

Onlangs schreef ik een artikel over angsten en naar aanleiding hiervan kreeg ik een berichtje van iemand die ik al langere tijd online volg omdat ze zo’n inspiratie voor mij is. Deze inspirerende vrouw is namelijk zo’n 83 kilo afgevallen en doet nu mee aan hardloopwedstrijden en obstacle runs. Toen ik dus van deze dame een berichtje ontving of ik met haar groepje mee wilde lopen eind september kon ik eigenlijk geen nee meer zeggen. Na even aarzelen – toch die angst weer he – heb ik het maar gewoon gedaan. Ik ging naar de website van Mud Masters en kocht mijzelf met trillende handjes een startbewijs.

In de blubber dus en nog twee maanden de tijd om hiervoor te trainen. Dat wordt met meer regelmaat lopen, hardlopen opbouwen en nog wat meer krachttraining doen. Natuurlijk vind ik het allemaal enorm spannend en heb ik de kriebels in mijn lijf als ik eraan denk. Maar als ik kijk waar ik vandaan kom en wat dit ‘nieuwe’ lijf nu al allemaal zoveel makkelijker aan kan en hoeveel meer energie ik heb.. Ik kan in ieder geval niet wachten om er meer en meer mee te gaan werken ♥ Hardlopen, door de blubber heen, vieze handjes krijgen, krachtoefeningen tussendoor en vooral elkaar als groep naar die finish helpen. Can’t wait!

Mocht je het leuk vinden als ik je wat mee ga nemen in mijn voorbereiding op deze race via de website en/of social media dan hoor ik het graag. Heb je trouwens goede tips qua training voor een run als deze? Alle tips en tricks zijn welkom :)

Deze race gaat zo’n enorme persoonlijke overwinning zijn en ik merk dan ook dat ik nu al redelijk emotioneel ben, dat wordt nog wat als we eenmaal die finish over komen..

Wish me luck!

Liefs,

Desirée

* Foto via Shutterstock.