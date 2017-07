Plussize & Fashion

Het bomberjack is in de jaren ‘50/’60 ontworpen als kleding voor piloten, maar zijn voor velen eerder een herinnering naar de hele gabbercultuur halverwege de jaren ’90. En sinds een jaartje zijn ze weer helemaal terug van weggeweest en vanwege de vele printjes en kleuren zijn ze met veel outfits te combineren. Ik laat je enkele heel toffe modellen van een plussize winkel zien inclusief drie manieren hoe je het bomberjack tof kunt combineren.



Sportief

Vanwege het korte model, de aansluitende onderkant en de ritssluiting past de sportievere stijl misschien wel het beste bij een bomberjack. Hij doet het namelijk heel erg goed gecombineerd met een paar toffe sneakers, een goede jeans en een simpel t-shirtje.

Levi’s Plus 310 jeans / Miss Etam bomberjack / Junarose t-shirt / New Balance WRT300 sneakers





Girly

Maar toch is een bomberjackje ook echt wel girly te combineren met bijvoorbeeld een midiskirt waar je een aansluitend shirtje in draagt gecombineerd met een paar ballerina’tjes, sneakers of sandaaltjes.

Anna Field Curvy rok / Miss Etam bomberjack / Lost Ink shirt / Dorothy Perkins sleehak sandalen

Businessproof

En door een bomberjackje in bijvoorbeeld suède, zijde of met een rustigere print kan je het gecombineerd met een pantalon, een blouse en een paar goede pumps zèlfs helemaal businessproof maken. Zoals je merkt: voldoende mogelijkheden!

ADIA blouse / Miss Etam bomberjack / Evans pantalon / Steve Madden Girl pumps

Mocht je je afvragen waar bovenstaande toffe bomberjacks vandaan komen uit zowel de collages als de afbeelding bovenaan.. Het is Miss Etam. Ja, echt! Ik word steeds vaker heel erg aangenaam verrast door deze winkel en het is vooral fijn dat het niet alleen online verkrijgbaar is zodat je de jasjes ook even kan voelen en passen voor je er eentje (of twee ;) aanschaft. Het zal je namelijk verbazen hoe soms een andere maat net mooier staat als je niet naar de maat op het label kijkt, maar gewoon past naar de vorm van je lijf. Zeker een bomberjackje kan al snel wat grover en ‘lompig’ staan waardoor een maatje kleiner mooier past bij de schouders en daardoor een stukje slanker staat.

Miss Etam bij Zalando

Leuk nieuwtje: bij Zalando hebben ze een steeds groter wordende plussize collectie met ontiegelijk veel merken zoals Pink Clove, Lost In Plus, Yoek, Evans, New Look, Zizzi, Dorothy Perkins en nu dus ook Miss Etam. Echt eens het snuffelen waard als je op zoek bent naar iets, want met zo’n uitgebreid assortiment moet je altijd wel kunnen slagen ♥

Wat vind jij van de bomberjackjes? In welke stijl zou jij hem dragen?

Liefs,

Desirée