De zomer laat zich met de temperaturen al geregeld van z’n beste kant zien en of je nu lekker thuis blijft dit jaar of nog een zonvakantie voor de boeg hebt.. er zijn enkele handige tips en tricks te delen voor deze warme periode als je een maat(je) meer hebt. Wat zijn nu echt handige tips als het gaat om kleding voor deze warme periode? Wat kan je doen tegen plakkende bovenbenen? Hoe kan je je koffer licht inpakken en er toch de hele vakantie fashionable uit zien? Let’s go!

Kledingtips voor de zomer

Als ik naar mijzelf kijk dan kan de zomer best wat oncomfortabel zijn met een maatje meer. Veel kleding plakt, zit gewoonweg net even minder lekker, je hebt wellicht wat meer moeite met blote benen en blote armen waardoor je je wat onzeker gaat voelen en je minder lekker in je vel kan komen te zitten.. Zonde!

Ten eerste: probeer wat meer los te laten. Draag die korte broek of dat rokje als jij die leuk vindt, laat die blote armen zien als het 30 graden is, ga naar het strand in je bikini of badpak en een dikke middelvinger naar iedereen die daar moeite mee heeft. Die kijken maar lekker de andere kant op! Jij hebt net zoveel recht om volop van de zomer te genieten als een ieder ander ♥

Hou qua kleding in de zomer vooral rekening mee met de materiaalkeuze. Natuurlijke stoffen zoals katoen, lyocell, tencel en viscose dragen koeler, nemen beter vocht op en gaan minder snel stinken. Kies verder voor luchtige maxidresses, wijde palazzobroeken, midi skirts, jeansshortjes tot aan de knie, luchtige laagjes waardoor je je aan snel-veranderend-weer kan aanpassen en wat uit of aan kan trekken, A-lijn jurkjes en tops, een mooie boothals.. Zelfs als je niet van heel erg bloot houdt kan je met zulke items toch net even wat huid laten zien.



Plakkende en schurende bovenbenen

Heb je last van plakkende en/of schurende bovenbenen dan kan dat echt heel erg vervelend en zelfs pijnlijk zijn. Een paar weken geleden heb ik hierover een uitgebreid artikel geschreven waarin ik verschillende tips deel met wat je er aan kan doen, welke producten hiervoor op de markt zijn en wat je kan gebruiken als het helaas al te laat is.

Klik hier om het artikel over schurende bovenbenen te lezen.



Travel light!

Het is wellicht een inkoppertje maar kleding in een plussize maat heeft nu eenmaal wat meer stof om handen waardoor je minder kleding mee kan nemen als je op reis gaat. Gelukkig zijn er een aantal heel fijne tips waar je rekening mee kan houden zodat je er toch de hele vakantie fashionable uit kan zien.

– kies voor kleding in luchtige stoffen

– kies voor een bepaald kleurenschema voor de kleding die je in je koffer stopt. Zo kan je alle items eenvoudig met elkaar combineren en zijn er met bijvoorbeeld 10 items al ontelbaar veel combinaties te maken. Als je de kleuren basic houdt (bijvoorbeeld wit, denim, grijs en een favoriet kleuraccent die vaak terugkomt in je kast) zie je er de hele vakantie door stijlvol uit en..

– pak uit met kleuraccenten op je nagels en lippen. Kies voor vrolijke kleurtjes en neem removerpads mee. Deze laatste hoeven niet opgeteld te worden bij je vloeibare producten en je haalt er eenvoudig nagellak mee af. Neem vervolgens 3 felle en zomerse kleurtjes mee en wissel regelmatig van kleurtje om zo een leuk kleuraccent aan je outfit toe te voegen. Naast nagellak kan je ook lekker uitpakken met felle lipsticks. Kies dan wel voor de longlasting varianten zodat je je geen zorgen hoeft te maken gedurende de dag als je gaat zwemmen of allerlei lekkers proeft van de lokale keuken ♥

Last Minute Sale Shoppen!

Mocht je nog lekker willen winkelen voor deze zomer dan kan je je lol op, want er is op veel plekken een enorme sale bezig. Klik hier voor een lijst met toffe plussize (web)winkels als je nog wat inspiratie nodig hebt. Ik ben enorm blij dat er zowel in fysieke winkels als online steeds meer toffe plussize kleding verkrijgbaar is.

Mocht jij nog aanvullende tips willen delen, laat ze dan gerust achter in de reacties onder dit artikel :)

Enjoy your summer!

Liefs,

Desirée

* Foto’s via Shutterstock: 1 + 2.