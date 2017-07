Het is alweer even geleden dat ik een update schreef over mijn gezondheid. Bijna dagelijks krijg ik wel een mailtje of een berichtje via social media hoe het met mij gaat. Superlief dat jullie zo betrokken zijn en oprecht interesse tonen ♥ Tijd dus voor een update waarin ik je bijklets over eten, sporten, de tussenstand en een positieve mindset. Mijn weg naar size healthy!

Size Healthy

Ik krijg ontiegelijk vaak de vraag waar ik heen wil, welke maat ik ooit aan wil kunnen, wat mijn streefgewicht is of hoeveel ik in totaal af zou willen vallen. Maar voor mij persoonlijk is een bepaalde maat of een bepaald getal op de weegschaal nooit de drive geweest achter mijn beslissing voor de gastric sleeve operatie. Ik wil gewoonweg gezond zijn. Geen calorieën tellen of allerlei diëten volgen, niet meer de hele dag krampachtig bezig zijn met eten en een lijf dat gezond is. Dat is waar ik hard voor aan het werken ben en wat mijn streven is. Natuurlijk helpt de operatie daar heel erg bij als het op eten aankomt, maar wàt ik in mijn mond stop en hoe ik met dit ‘nieuwe’ lijf aan de slag ga op weg naar dit gezonde lijf zijn allemaal keuzes die ik zelf maak, iedere dag weer en waar ik steeds beter mijn weg in kan vinden.

Tussenstand: – 52 kilo

Ja, dat lees je goed. Aan de ene kant schaam ik me om het te delen met je en kan ik me nog steeds heel boos maken dat ik het ooit zover heb laten komen, maar aan de andere kant ben ik enorm trots op wat ik tot nu toe bereikt heb dat ik het bijna van de daken wil schreeuwen. Ik ben hiervan zo’n 25 kilo zelf afgevallen in de jaren voor de operatie en sinds de operatie vier maanden geleden is daar dus bijna 30 kilo bijgekomen wat een totaal maakt van twee-en-vijftig kilo. Wat mijn streven qua gewicht is en wat ik er nog van af wil? Zoals ik al aangaf heb ik daar totaal geen vast beeld bij, maar in de categorie ‘gezond gewicht’ volgens de BMI-cijfertjes zou toch wel een heel erg mooi streven zijn. Ik heb dus nog een flinke weg te gaan maar ben enorm goed op weg!

Sporten

Ik maar denken dat dat hele sporten echt niks voor mij was en nu begin ik het zelfs leuk te vinden ^^ Ik ben begonnen met de hardloop-app C25K (couch to five kilometer) waar ik best m’n weg in kan vinden, heb Zumba weer opgepakt en shake er lekker op los en ik ben zo’n 3 keer per week met krachttraining bezig. Als ik eraan terugdenk dat ik ooit op mijn hoogste gewicht nog geen 500 meter kon lopen zonder tussenpauze en kijk waar ik nu sta dan lijkt dat echt een heel leven geleden. Nu sta ik zonder moeite drie à vier keer per week op om 06.00u om te sporten, waarna ik ontbijt voor Paul, Shae en mijzelf maak en we gezamenlijk ontbijten. Mocht je nieuwsgierig zijn: ik kies ervoor om de cardio (hardlopen en zumba) in de ochtend te doen en op de tussenliggende avonden doe ik de krachttraining in de avond.



Mijn leven is de laatste maanden gigantisch veranderd. Ik voel me niet alleen steeds fitter en sterker en begin mijn lijf steeds meer te waarderen, maar mijn hele mindset veranderd. Ik heb meer rust in mijn hoofd, zit lekkerder in mijn vel, kan makkelijker nee zeggen, weet duidelijker waar ik heen wil en heb een heldere focus. En dan zeker niet alleen op het gebied van mijn gezondheid maar ook in mijn privéleven en op zakelijk vlak. Ik hoop deze fijne flow vast te kunnen houden en ben ontiegelijk benieuwd waar dit heen zal leiden!

Mocht je vragen hebben omtrent de onderwerpen hierboven dan mag je ze gewoon stellen. Ik probeer zo open en eerlijk mogelijk te zijn als het op de operatie, het herstel, mijn (geestelijke) gezondheid aankomt dus zal zeker de moeite nemen om je vragen te beantwoorden ♥

