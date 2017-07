Alweer even geleden schreef ik over het leed dat douchen heet want onze dochter Shae vindt dat helemaal niks. Onder dat artikel zijn er een heleboel tips achtergelaten waar we mee aan de slag zijn gegaan. Ik denk dat het een combinatie van verschillende factoren is, maar het douchen is al een heel stuk minder problematisch geworden. Eén van de veranderingen die zeker geholpen heeft is de komst van het Stokke Flexi Bath kinderbadje. Ik deel mijn enthousiasme graag met je èn mag er ook een aantal weg gaan geven aan andere ouders (to be)!



Toen ik nog zwanger was van Shae kochten we een babybadje met onderstel en op poten. Ja, het werkte maar man wat een onding was dat! Het geheel neemt namelijk altijd flink wat ruimte in beslag. Ook daarom is het Stokke Flexi Bath een ideale uitkomst. Je kan hem op de grond in de douche zetten en er zelf op een krukje naast gaan zitten maar je kan hem ook in je eigen bad zetten als soort van verkleiner. Dat werkt ook nog eens waterbesparend want je hoeft er zo niet je hele badkuip voor vol te laten lopen om je kleintje in bad te doen. En als je klaar bent trek je het stopje eruit, laat je het badje leeglopen, droog je hem af en vouw je hem weer in elkaar waardoor je hem weg kan zetten voor de volgende keer zonder dat het veel ruimte in beslag neemt in de tussentijd.

Het hele haren wassen vindt ons meisje duidelijk nog steeds niet heel erg leuk, maar omdat ze nu lekker in haar eigen badje zit vindt ze het wel minder erg. Even de haren wassen en uitspoelen en daarna weer lekker doorspelen met een washandje, badspeeltjes, sop etc. Echt een hele verademing dat deze routine er nu zoveel meer ontspannen door geworden is ♥

De Stokke Flexi Bath is een opvouwbaar baby- en kinderbadje die geschikt is vanaf de geboorte tot wanneer kinderen ongeveer 4 jaar zijn of er echt niet meer in passen. Shae is nu 3,5 jaar en past er zittend nog wel even in en ook daarna is hij zeker nog leuk te gebruiken voor in de tuin als waterelement met gietertjes etc. zodat je niet gelijk een heel zwembad op hoeft te zetten. Door de anti-slip bodem glijdt je kindje niet uit als het in bad zit of staat en er zit een handige stop in waardoor je na het badderen het water eenvoudig weg kan laten lopen.

Via de webwinkel van Stokke kan je nog meer informatie over dit badje lezen. De Stokke Flexi Bath is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren en kost €41,00.



Winactie

In samenwerking met Stokke mag ik 3 Stokke Flexi Bath in een kleur naar keuze weggeven. Wil jij een kansje wagen? Laat dan jouw korte motivatie èn de kleur naar keuze achter in een reactie onder dit artikel. Voor een extra winkans volg je Curvacious op Facebook en deel en like je daar het bijpassende berichtje :)

Meedoen met deze winactie kan tot en met zondag 9 juli 2017, 23.59 uur. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Liefs,

Desirée