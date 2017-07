Voor de meeste vrouwen is uiterlijke verzorging gewoon een dagelijks iets om onszelf te kunnen verzorgen, mooi maken en ons vrouwelijker door te laten voelen. Maar wat als je haar uitvalt, je geen wenkbrauwen meer over houdt en ook je huid heel gevoelig regeert op bepaalde producten. Zoals je je kan bedenken ziet uiterlijke verzorging bij kanker er heel anders uit. Ik vertel er graag wat meer over inclusief een tip voor een prachtig project waar ik graag wat aandacht aan wil geven.

Uiterlijke verandering door kanker

De behandelingen en medicijnen bij kanker hebben niet alleen invloed op de kankercellen maar ook op gezonde cellen in het lichaam. Daardoor kunnen vervelende bijwerkingen ontstaan zoals een zeer gevoelige mond waardoor tanden poetsen zeer pijnlijk kan worden, kan de huid dunner, droger en gevoeliger reageren op verzorgingsproducten en haar zoals hoofdhaar, wenkbrauwen en wimpers kunnen geheel uitvallen. Ook zijn de vermoeidheid, pijn, verdriet en angst terug te zien waardoor een geleefder gezicht ontstaat met een vermoeide blik waardoor veel kankerpatiënten zelfs aangeven zichzelf amper meer te herkennen. Uit onderzoek blijft dat bijna 60% van de vrouwen met kanker minder zelfvertrouwen heeft en 1 op de 6 vermijdt zelfs contact met mensen in haar omgeving.

Welke verzorging bij kanker

Qua huidverzorging is het het beste om over te stappen op zeer milde producten, zo puur mogelijk, met als aanrader om naar de apotheek of een gezondheidswinkel te gaan voor advies. Houd de huid schoon en goed gehydrateerd en voer alle handelingen hiervoor uit met zo min mogelijk druk en wrijving op de huid. Laat peelings, exfoliators en andere producten met (fruit)zuren links liggen. Kies voor producten zonder sulfaten, alcohol en parfum en smeer je dagelijks in met een product met minimaal SPF30. Je veranderende huid zal je dankbaar zijn.

Deze 5 make-upproducten geven in slechts een paar minuten al een mooie en frisse look

– een foundation in de juiste kleur voor jouw huid om een egalere basis te geven

– een gezichtspoeder om de foundation te fixeren

– een zacht oogpotlood om de wimperlijn te accentueren

– een frisse blush met subtiele glans voor een frisse blos

– een lichtere crèmelipstick in een kleur die aansluit bij jouw huidtoon.

Look Good Feel Better workshop (gratis)

Heb of ken jij iemand met kanker en een erg veranderend uiterlijk zoals een andere uitstraling dan je gewend bent van jezelf, haaruitval en/of huidproblemen waar je pas kort mee te maken hebt? Dan kan ik je zeker aanraden om eens te kijken naar een Look Good Feel Better workshop. Deze duren twee uur, worden in ziekenhuizen gegeven, je krijgt er adviezen van professionals op het gebied van huidverzorging en make-up, gaat ook echt samen aan de slag zodat je de handelingen zelf onder de knie krijgt en er is zelfs een haarwerker aanwezig om tips te geven omtrent pruiken, haarstukjes en het gebruik van sjaals of andere hoofdbedekking. Aan het eind van de workshop ga je met informatie, tips en een tasje met producten weer naar huis.

Klik hier voor meer informatie over deze workshop en om te zoeken naar een locatie in de buurt. Mocht je liever een 1-op-1 behandeling willen dan zijn hier ook mogelijkheden voor die vaak vergoed worden door de zorgverzekeraars. Look Good Feel Better is een non-profit organisatie. Ben jij een beautyprofessional, wil je vrijwilliger worden of een donateur worden dan kan je op de website

meer informatie vinden.

Een heftig onderwerp om over te schrijven maar ik hoop op deze manier belangeloos mijn steentje bij te dragen voor meer aandacht en hopelijk meer geld voor onderzoek en ontwikkeling van medicijnen en behandelingen.

Liefs,

Desirée

* Foto door Shutterstock.