Heeft jouw kindje een flink gevoelige huid en ben je op zoek naar milde en doeltreffende producten om hem of haar te verzorgen? Of let je gewoonweg goed op ingrediënten in de producten en ga je het liefst voor zo puur mogelijk? Dan zijn de Urtekram kinderproducten wellicht iets om te proberen. Ik vertel je er graag wat meer over inclusief onze ervaring met deze producten.

Urtekram Children’s Toothpaste 75ml, €3,99

Een tandpasta zonder fluoride die bestaat uit zachte maar effectieve reinigende ingrediënten en daarnaast zijn er verzachtende bestanddelen zoals aloë vera aan toegevoegd om ook het tandvlees te verzorgen en te beschermen. De smaak is wat zoetjes en doet me ergens aan drop denken maar is niet te overdreven. Onze kleine meid heeft er in ieder geval geen enkele moeite mee om hiermee te poetsen.

Urtekram Children’s shampoo Calendula 250ml, €5,99

Deze shampoo is zo goed als geurloos en daarom wellicht iets minder spannend dan alle zoete varianten die er in kinderproducten vaak verkrijgbaar zijn, maar als je op de ingrediënten let is dit een erg mooi product waar kindjes met een gevoelig hoofdhuidje zeker blij van zullen worden. Er zitten namelijk geen sulfaten en harde reinigers in, maar hij is op basis van aloë vera extract met daaraan toegevoegd onder andere kokosextract, glycerine, calendula extract, magnoliabast en vitamine E. Een shampoo die de haartjes schoon krijgt zonder ze stug of moeilijk doorkambaar te maken en ook zacht en beschermend werkt voor de hoofdhuid.

Urtekram Children’s shower gel Calendula 250ml, €5,99

Wederom een product dat zo goed als geurloos is, maar wel weer heel fijn is voor gevoelige huidjes. Er zitten geen sulfaten, harde alcoholen of iets in maar wel lekker verzorgende en verzachtende ingrediënten zoals aloë vera, glycerine, calendula extract, squalaan en vitamine E.



Urtekram is een van oorsprong Deens merk met gecertificeerd organic producten die ook nog eens vegan en dierproefvrij zijn en samengesteld zijn met natuurlijke ingrediënten. In de Urtekram kinderproducten collectie is er ook nog een tandpasta met tuttifrutti-smaak te vinden en een conditioner spray.

Let jij op de ingrediënten van de producten die je voor je kindje(s) gebruikt? Wat zijn jouw favoriete verzorgingsproducten voor jouw kids?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.