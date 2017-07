Hoe leuk de hele voorpret van een vakantie uitzoeken ook is, als het eenmaal zo ver is dat de koffers ingepakt moeten worden en je naar het vliegveld moet gaan is het toch altijd stressen. Helemaal als het zomer is en je redelijk wat drukte kan verwachten. Tijd voor een checklist hoe je helemaal ontspannen op vliegvakantie gaat, van het inpakken van je koffer tot aan wat je kan doen om alleen, samen met je partner of met je gezin de tijd op Schiphol door te komen.



Drukte op Schiphol

Mocht je namelijk via Schiphol naar jouw vakantiebestemming vliegen dan kan je deze zomer extra drukte verwachten. Dagelijks reizen er namelijk zo’n 200.000 mensen via dit vliegveld en vooral tussen 8 juli en 3 september wordt er extra drukte op het vliegveld verwacht. Natuurlijk worden er door Schiphol en partners zoals airlines en de Koninklijke Marechaussee maatregelen genomen om de bezoekersstroom in goede banen te leiden om de start van de vliegvakantie zo soepeltjes mogelijk te laten verlopen, maar je kan zelf ook wat voorbereidingen treffen om goed voorbereid op reis te gaan. Zo wordt op vakantie gaan een leuk en ontspannen uitje, van thuis tot aan je reisbestemming.



Een goede voorbereiding is het halve werk!

Door thuis alvast na te denken over het hele proces van het inchecken, de veiligheidscontrole, paspoortcontrole en wat je kan doen op Schiphol voorkom je een heleboel stress. Ik zet de 7 belangrijkste tips op een rij:

1. Kom op tijd. Het advies van je airline is daarbij leidend. Hou over het algemeen rekening met 2 uur van tevoren inchecken voor een Europese vlucht en 3 uur van tevoren inchecken voor intercontinentale vluchten.

2. Controleer ruim op tijd of je reisdocumenten zoals je paspoort, identiteitskaart en visum geldig zijn.

3. Houd rekening met restricties van je bagage. Hoe groot en zwaar mag je (hand)bagage zijn? Welke vloeistoffen mogen mee, in welke hoeveelheid en hoe moet ik ze verpakken? Vloeistoffen en gels die je van huis meeneemt, bijvoorbeeld voor je persoonlijke verzorging, mogen mee in verpakkingen van maximaal 100 ml. Verzamel deze verpakkingen in een doorzichtig, hersluitbaar plastic zakje van maximaal één liter; maximaal één zakje per reiziger. Producten die je na de security koopt mogen sowieso het vliegtuig mee in. Scharen, nagelvijlen en andere scherpe voorwerpen mogen enkel in ruimbagage. Als je hier rekening mee houdt met het inpakken van je koffer scheelt het veel uitzoekwerk en tijd bij de controles. Bij twijfel, lees dan deze pagina even door.

4. Zorg dat je alle vloeistoffen bij elkaar in één toilettasje hebt en dat je alle elektronica ook apart houdt. Leg dit bij de controle gelijk in afzonderlijke bakken neer voor een vlottere check.

5. Volg Schiphol via de website, Facebookpagina, het Twitteraccount of de app op je mobiele telefoon en blijf op de hoogte van alle laatste updates en actuele reisinformatie.

6. Ga met de trein naar Schiphol of reserveer op tijd een parkeerplek. Hoe eerder je reserveert hoe minder je betaalt en je bent zo zeker van een plekje, zeker tijdens de drukke zomerperiode.

7. Check wat je mee terug mag nemen. Of het nu gaat om tabak, namaakartikelen, souvenirs of etenswaren: bekijk vooraf wat je op de terugreis van jouw vakantiebestemming mee terug mag nemen naar Nederland. Zo kan je teleurstellingen voorkomen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.



Have fun @ Schiphol

Heb je tijd over op Schiphol omdat alles zo soepeltjes verliep of heeft jouw vlucht vertraging opgelopen? Er is na de paspoortcontrole veel te doen en te beleven op Schiphol waardoor je je zeker niet hoeft te vervelen;

– ga nog even shoppen voor jezelf, je partner en/of je kids en neem je producten gelijk mee het vliegtuig in of maak (als je binnen de EU vliegt) gebruik van de gratis Shop & Collect kluisjes waardoor je je gekochte producten op de terugweg naar huis weer op kan halen

– neem de tijd voor een lekker hapje en/of drankje in één van de vele horecagelegenheden zoals Kebaya, Starbucks of de Foodcourt Lounge

– neem een behandeling bij de XpresSpa of een massage in één van de automatische massagestoelen zodat je helemaal zen het vliegtuig in gaat

– geniet van wat heerlijke rust in de stilteruimte

– reis je met een baby dan is de gratis Baby Care Lounge een uitkomst. Je kan hier je kindje verschonen, in bad doen, voeden en zelfs even laten slapen in één van de bedcabines terwijl jij rustig plaats kan nemen op een loungebank en kan genieten van gratis wifi

– hebben je kids duidelijk wat frisse lucht nodig, neem ze dan mee naar Airport Park. Dit is de enige plek na de security waar je nog even naar buiten kan, er liggen zitzakken en je kan je kids op de hometrainer aan het werk zetten waarmee ze jouw mobiele apparaten kunnen opladen ;)

– ook leuk voor kinderen: NEMO (het bekende Science Museum maar dan in het klein) op Holland Boulevard, een vliegtuig speeltoestel in Lounge 2, levensgrote knuffeldieren om op te klauteren op Holland Boulevard en een interessant doorkijkje naar de bagageband op Lounge 2.

* Op Schiphol shoppen met korting? Download hier de See Buy Fly voucher voor €5,- korting op je aankopen.

Geniet van je vakantie!

Klik hier voor de website van Schiphol voor nog meer tips voor je gaat vliegen.