Ik ben een grote fan van sieraden en accessoires en heb een flinke horlogetic. Ik blijf het dan ook leuk vinden om rond te snuffelen naar nieuwe items die ik aan mijn verzameling toe kan voegen en was toe aan een frisse update voor de zomer. Ik kon heel erg goed slagen en laat je graag mijn nieuwste aanwinsten zien; twee paar oorbelletjes om samen te dragen, een kettinkje en een nieuw horloge. Lees verder voor meer informatie en foto’s.

Zoals je ziet houd ik qua sieraden echt van een minimalistische sieraden en heb ik een grote voorkeur voor goud en roségoud. Ik ben nooit echt een kettingdrager geweest, maar toen ik deze roségouden variant met een subtiele bar zag was ik direct om. Hij is heel subtiel – je voelt niet eens dat je hem draagt – maar toch zorgt het voor een mooie glinstering bij je hals. Sinds begin dit jaar heb ik een tweede oorbelgaatje en ik vind het steeds leuker om op zoek te gaan naar earparty (ja, zo heet dat echt) inspiratie en vond de combinatie van het staafje met kettinkje en de platte ronde knopjes wel leuk samen.

Het horloge is echt iets anders dan ik normaal draag maar ik was op slag verkocht. Normaal gesproken ga ik voor klassiekere vormen in één kleur of met een subtiel kleurverloop maar deze met een dieprode/fuchsia band met bloemen die ook op de wijzerplaat terugkomen is natuurlijk perfect voor de zomer.



De sieraden zijn allemaal afkomstig van Lucardi juwelier Arnhem waar ik graag mag rondsnuffelen omdat ze hier vaak betaalbare items hebben waardoor het ook nog eens leuk blijft om af en toe zo’n compleet setje aan te kunnen schaffen. Ik laat in dit artikel de volgende items zien:

– zilveren oorknopjes met staafje en kettinkjes, roséplated, €19,99

– zilveren oorknopjes met plat rondje, roséplated, €14,99

– zilveren ketting met bar, roséplated, €29,99

– Clueless horloge met bloemenprint, €29,99.

Heb jij ook zo’n sieraden- of horlogetic? Of ben je toch meer van de schoenen of tassen?

Liefs,

Desirée