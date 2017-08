Het is mooi om in een achtergrondverhaal van een nieuw parfum te duiken en zeker het verhaal achter AURA Mugler is er eentje die mij persoonlijk heel erg aanspreekt. Het afgelopen jaar is voor mij een bijzonder jaar geweest vol veranderingen, ups & downs en persoonlijke ontwikkeling waarin ik steeds meer besef wie ik ben en wat ik wil (gaan) doen. “Luister naar je instinct” zoals je in de visuals op de foto’s ziet sluit hier heel mooi bij aan en ook zeker het parfum zelf wist mij heel erg te raken.. Ik vertel je er graag meer over en vergeet ook zeker niet mee te doen met de winactie voor één van de drie parfums die ik weg mag geven.



Als je de andere geuren van Thierry Mugler kent dan weet je dat het ‘hate it or love it’ geuren zijn omdat ze gewoonweg niet zo standaard zijn. Er zitten altijd mooie geurnoten in en ergens hebben ze ook een ‘animalic’ touch wat ze misschien juist zo bijzonder maakt. Ook AURA Mugler heeft duidelijk zo’n dierlijk en krachtig randje erin verwerkt zitten. Het maakt een geur – voor mij – heel verleidelijk en ik draag dit nieuwe parfum dan ook bijna non-stop sinds ik hem in huis heb.

De geur is opgebouwd uit rabarberblad, tijgerliaan (een compleet nieuw ontwikkelde geurnoot), oranjebloesem, bourbon vanille en verschillende houtnoten. Het is lastig om deze geur te omschrijven omdat het wederom een unieke geur is, zoals we van Mugler gewend zijn, maar tegelijkertijd wel eentje die meer vrouwen aan zal spreken. Hij opent heerlijk fris, ‘groen’, en zacht met een zeperige touch waarna je al snel een lichtzoete bloemengeur ontdekt. Niet overdreven zoet maar juist een zoetheid die me doet denken aan een lichtgekleurd lenteboeket. Na een paar uur dragen merk je duidelijk dat de warmte van de vanille en de houtnoten erdoorheen komen met een heel subtiel rokerig randje eraan. En zoals je van Mugler kon verwachten: de geur blijft echt gigantisch lang op de huid te ruiken ♥

Het parfum is bijna te omschrijven als een geurreis en ik blijf tijdens het dragen maar aan mijzelf snuffelen. Ook krijg ik er enorm veel complimentjes over van anderen en krijg ik verraste gezichten als ik zeg dat het de nieuwe geur van Thierry Mugler is. Bestond er maar een geurcomputer, dan zou je het direct begrijpen! Ik kan je dus ook zeker aanraden om naar een parfumerie te gaan en de tester te gebruiken in je hals en op je polsen zodat je de geur en de ontwikkeling ervan gedurende de dag kan ervaren.



De kracht van vrouwelijke intuïtie is iets waar we niet vaak aan toe durven te geven maar achteraf wel vaak naar terug verwijzen met ‘zie je wel!’, ‘ik ben blij dat ik naar m’n intuïtie geluisterd heb’ of juist een ‘had ik maar naar mijn gevoel geluisterd’ en het is dus zeker iets wat leeft en waar we eigenlijk meer bij stil zouden moeten staan. Ik vind het dan ook heel erg mooi dat Mugler voor dit parfum hiermee aan het werk is gegaan om met de lancering van dit parfum vrouwen te helpen meer naar hun eigen kracht te luisteren.

Ook de flacon is krachtig te noemen. Niet alleen vanwege de opvallende kleur groen in combinatie met de zilveren kleur, maar ook vanwege de vorm. De zilveren kleur geeft de M van Mugler weer en het groene facetgeslepen glas in de vorm van een hart verwijst weer naar die mooie boodschap om te luisteren naar ons hart en onze intuïtie.

AURA Mugler is vanaf vandaag verkrijgbaar bij de luxe parfumerie en warenhuizen vanaf €71,00 (30ml). Alle formaten zijn navulbaar en er is ook een bijpassende bodylijn beschikbaar.



Maak kans op één van de 3 AURA Mugler parfums!

Ik mag in samenwerking met Mugler drie van jullie kennis laten maken met dit mooie en unieke parfum. Omdat het verhaal achter de geur zo om intuïtie en het volgen van je hart gaat wilde ik hier graag wat mee doen. Laat in een reactie onder dit artikel het antwoord op onderstaande vraag achter en je maakt automatisch kans. Mooi als empowerment om elkaars antwoorden te lezen, maar ook omdat ik er sterk in geloof dat het uitspreken en/of uitschrijven van jouw droom de eerste stap is om dingen in beweging te zetten..

Wat is jouw ultieme droom, doel of wens als je luistert naar jouw hart en intuïtie?

Meedoen met deze winactie kan tot en met maandag 28 augustus 2017, 23.59 uur. De winnaars krijgen na afloop persoonlijk bericht. Jouw inzending kan gequote worden in communicatie-uitingen van Mugler.

Liefs,

Desirée