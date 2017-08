Lieve kleine meid met je mooie pijpenkrullen, je open blik, nieuwsgierigheid en heerlijke grapjes, wat vliegt de tijd.. Nog een paar maandjes en dan wordt je alweer vier jaar. Vier! Er gaat een hele nieuwe fase voor ons aanbreken, misschien wel de meest ingrijpende sinds de kraamtijd. Jij zal naar de basisschool gaan, ik zal je nog een beetje meer los moeten laten en het gaat ongetwijfeld wennen zijn aan een ander ritme, jij die elke dag van huis bent en je eerste speelafspraakjes zal hebben. Ik vind het enorm leuk om je ontwikkeling te volgen maar eerlijk is eerlijk: mama vind het ook heel spannend!



Afgelopen maand had ik samen met enkele ‘collega’s’ en onze kindjes een lunch in Amsterdam met Edukans en haar ambassadeurs Sofie van den Enk en Bracha van Doesburgh. Zoals je ziet zitten veel van onze kindjes in dezelfde leeftijd en spelen we als ouders allemaal met dezelfde emoties, gevoelens en vragen. Er is zoveel nieuws wat er gaat komen zodra je kind naar de basisschool gaat! Daarom brengt Edukans het eenmalige magazine Vier! uit.

Vier! De survivalgids voor nieuwe basisschoolouders

Zoals je begrijpt speelt dit onderwerp in de fase waarin ons leven zich nu bevindt heel erg. Shae wordt in januari alweer vier jaar en zal dan naar de basisschool gaan. Natuurlijk hebben we al flink nagedacht over het type onderwijs en wat voor school we bij haar vinden passen, maar er komen in deze periode ontiegelijk veel vragen voorbij.

Onderwerpen als zindelijkheidstress, wat er allemaal mee kan en mag qua eten en drinken voor op school, hoe haar nieuwe dagindeling eruit zal gaan zien, wanneer ze vrije dagen en schoolvakanties zal hebben, wanneer de eerste speelafspraakjes zullen zijn en hoe dat dan zal lopen en wat ze aan schoolspulletjes nodig zal hebben. In Vier! komen een aantal van deze onderwerpen voorbij. Daarnaast staat het gratis blad vol met leuke interviews met bekende papa’s en mama’s, de verschillen tussen onderwijs hier en in andere landen, beantwoorden enkele experts vragen en natuurlijk gaan ook ambassadeurs Bracha en Sofie met de billen bloot over hun eigen onzekerheden en blunders. Het magazine is echt heel erg leuk èn informatief voor ouders van kinderen die voor het eerst naar de basisschool zullen gaan.



Edukans

Wat een mooie dubbele betekenis heeft de titel van deze survivalgids gekregen. Vier! Natuurlijk omdat vier staat voor de leeftijd waarop kindjes in Nederland naar de basisschool gaan, maar ook omdat we mogen vieren dat ze deze kans krijgen: om een goed onderwijs te mogen volgen waardoor ze een mooie basis krijgen voor de rest van hun leven. Ze leren hier veel waardevolle lessen voor de rest van hun leven, niet alleen de leerstof, maar ook het voor jezelf opkomen, vriendschappen sluiten, grenzen aangeven en jezelf ontwikkelen en je talenten ontplooien.

Hoe mooi zal het zijn als ieder kind op deze wereld diezelfde kansen zou krijgen zo aan het begin van zijn of haar leven? Daarom werkt Edukans aan het best mogelijke onderwijs in ontwikkelingslanden. Voor kinderen èn voor jongeren die een beroep willen leren. Ik vind het persoonlijk een heel mooi doel.

Een paar cijfers van Edukans uit 2016 onder elkaar:

– 5.604 docenten werden bijgeschoold

– 196.399 kinderen kregen beter onderwijs

– 3.837 jongeren volgden een beroepsopleiding

– ruim 6.000 jongens en meisjes leerden over gelijke kansen voor mannen en vrouwen

– Edukans is onder andere actief in Suriname, Peru, Ghana, Malawi en India

– er werden 69.131 versierde en gevulde schoendozen uitgedeeld

– er werd €4.215.058,- geïnvesteerd waarvan 75% aan beter onderwijs. De overige 25% werd besteed aan voorlichting, werving en beheer- en administratiekosten.

– samen kwamen er meer dan 2.000 bedrijven, kerken en scholen in actie.



Lieve kleine meid, nog een paar maandjes en dan mag je een aantal keren gaan wennen op je nieuwe basisschool. En als je dan eind januari 4 jaar bent zal dit de plek zijn waar je elke dag hopelijk veel mag leren, vriendjes en vriendinnetjes mag maken en erachter zal gaan komen waar jouw talenten liggen. Maar vooral hoop ik dat je het er naar je zin zal hebben en je er heel veel plezier mag gaan beleven ♥

Ben jij mama van een kind wat net naar school gaat of binnenkort aan de beurt is? Herken je jezelf in dit artikel?

Liefs,

Desirée