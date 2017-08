Je bent de naam Bullet Journal vast al vaak tegen gekomen, maar wat is het nu precies, hoe begin je ermee en waar kan je hem allemaal voor gebruiken? Ik verklap alvast dat liefhebbers van schrijfwaren en lijstjesfreaks er héél erg blij van worden! In dit artikel vertel ik je er alles over, deel ik handige tips & tricks èn mag ik 3 mensen blij maken met een mooie Bullet Journal om zelf mee aan de slag te kunnen gaan.



Wat is een Bullet Journal?

Werkt een papieren agenda voor jou helemaal prima en kan je hier prima je afspraken en enkele notities in kwijt, dan is een Bullet Journal waarschijnlijk niks voor jou. Maar als je een druk huishouden te runnen hebt, een eigen bedrijf hebt, alles (agenda, to do lists, lijstjes en meer) kwijt wil kunnen in één boek dan ga je hier vast en zeker blij van worden.

Eigenlijk is een Bullet Journal niets meer dan een leeg en wat dikker notitieboek die je helemaal zelf in gaat vullen. Helemaal naar je eigen wensen, behoefte en smaak. Mocht je een eigen bedrijf hebben dan zou je er ook voor kunnen kiezen om twee Bullet Journals naast elkaar te houden: eentje privé en eentje zakelijk. Zo kan de zakelijke elk jaar mooi bij je te bewaren administratie.

Wat kan je in een BuJo bijhouden?

Met een Bullet Journal kan je in één boek bijvoorbeeld de volgende items bijhouden:

– je agenda

– wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse doelen

– verjaardagen, feestdagen en vakanties

– kasboekje

– restaurants waar je bent geweest en die je wil onthouden

– zakelijke ideetjes

– blogonderwerpen

– ziektelogboek

– een wishlist

– je bucketlist

– to-do lijstjes

– welke boeken je gelezen hebt of nog wil gaan lezen

– checklists

– als je een bedrijf hebt: uren- en kilometerregistratie

– een lijstje wat je aan wie hebt uitgeleend

– gedachten, wensen en dromen..

Eigenlijk maakt een Bullet Journal je hele papierstapel een stuk overzichtelijker omdat je zo geen losse agenda, notitieboek, whiteboard of dagboek meer nodig hebt.



Wat heb je nodig?

Een Bullet Journal natuurlijk! Of je nu kiest voor een kant-en-klare variant of voor een mooi en dik notitieboek wat je tegen bent gekomen, dat maakt niet zoveel uit. Als het er maar eentje is met veel schrijfruimte (het liefst met gestippeld of geruit papier) maar een leeslint, een mapje achterin voor bijvoorbeeld bonnetjes en dergelijke is ook wel handig.

Verder kan je in je Bullet Journal aan de slag gaan met washi tape, stickers, plakbare tabjes voor een handige indeling, meerdere kleuren pennen.. zo gek, druk of rustig als je zelf wil.

Hoe werk je in een Bullet Journal?

Voor een handig overzicht kan je je Bullet Journal voorzien van paginanummering, maar omdat je wensen gedurende het jaar kunnen veranderen en je voor sommige dingen misschien wat meer ruimte nodig hebt kan ik aanraden om met tabjes te gaan werken die je als een post-it op een pagina kan plakken. Vervolgens maak je voorin een index zodat je op één pagina kan zien wat er allemaal voor onderdelen in je Bullet Journal zitten.

Maak een legenda met verschillende icoontjes (bullets) die je gaat gebruiken om taken en hun vorderingen mee aan te kunnen geven. Een leeg vakje voor een to-do taak, één streepje erdoor dat je ermee bezig bent, een kruisje erin als je de taak voldaan hebt, een uitroepteken voor iets dat heel belangrijk is.. Bedenk enkele iconen die je wil gaan gebruiken en waarvan je weet wat voor jou zal werken.

Winkeltips voor benodigdheden:

– HEMA

– Bruna

– Bol.com

– Etsy

– Sostrene Grene

– Flying Tiger

– Action

– Xenos.

En snuffel ook zeker eens rond op YouTube of Pinterest voor een heleboel Bullet Journal inspiratie ♥



Zelf werk ik sinds kort met de Bullet Journal van professional organizer Zamarra Kok (Karakter Uitgevers, ISBN 9789045214047, €12,99) die met twee verschillende covers verkrijgbaar is. Het voordeel is dat er een leeslint in zit, dat de pagina’s gestippeld zijn, dat hij lekker dik is en gemaakt is van stevig papier en er achterin ook nog een aantal handige tips en tricks vermeld staan.

Ik mag 3 x deze Bullet Journal weggeven. Laat jouw keuze achter voor de vogelprint of de blaadjesprint en je maakt automatisch kans. Meedoen kan tot en met dinsdag 5 september 2017, 23.59 uur. De winnaars krijgen na afloop persoonlijk bericht.

Ken jij het principe van een Bullet Journal? Waarvoor gebruik jij hem of zou jij hem gaan gebruiken?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een bedrijf of merk zijn toegestuurd. Eerste foto via Shutterstock.