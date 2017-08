Family Travel | Met je kids naar Lissabon

Een citytrip met (kleine) kinderen kan heel wat gestress opleveren. Een hotel is vaak niet ideaal omdat je dan met z’n allen in één kamer verblijft waardoor je zelf ook wel erg vroeg onder de wol moet. Daarnaast ben je toch op zoek naar iets wat het liefst midden in het centrum ligt omdat je – zeker met kids erbij – bij de meeste bezienswaardigheden in de buurt wil zijn. Een appartementje in het centrum is dan natuurlijk ideaal! Wij verbleven in de lente in een prachtig appartement in het hartje van Lissabon en ik vertel je graag wat meer over ons tripje.

Helaas begaf de camera het tijdens deze trip waardoor veel foto’s verloren zijn gegaan, maar ik hoop dat je met de snapshots in dit artikel ook de sfeer kan proeven. Bovenstaand filmpje is wel echt een reclamefilmpje, maar je krijgt zo wel een goed beeld bij deze prachtige accommodatie en omgeving.



Na een geweldig fijne ervaring in het luxe Martinhal Family Resort Cascais aan de kust vertrokken we naar Martinhal Chiado, een appartementencomplex mìdden in het centrum van Lissabon met al het gemak van een hotel. Er zijn appartementen van verschillende groottes en geloof me: ze zijn ruim! Je zou niet verwachten dat tussen al die smalle straatjes er zulke ruime appartementen in een gebouw konden passen. De appartementen zijn van alle luxe voorzien; een douche, bad, airconditioning, mooie meubels, een keuken met volledige inventaris, afwasmachine, een smart-tv en ons appartement had zelfs een wasmachine en een droger. En door alle aanpassingen ook nog eens verrassend stil terwijl je er toch echt in het centrum van een megadrukke stad zit. Ons appartement had uit één van de ramen in de woonkamer een prachtig uitzicht met in de verte de rivier De Taag en Christus-Rei (het bekende Jezusbeeld).



En ook op deze locatie van Martinhal is weer aan alles voor de kinderen gedacht: veilige kinderbedjes en/of stapelbedden, een lekker en gezond kindermenu in het restaurant en vooral de speelruimte. Deze ligt achter een gesloten deur waar je je kind moet inschrijven inclusief safety-woord en er zijn meerdere opgeleide pedagogisch medewerkers die de kinderen verzorgen en vermaken. Je kan je kind hier zo’n beetje de hele dag door heenbrengen om lekker te laten spelen, knutselen, kleuren, een filmpje laten kijken, een pyjamaparty waardoor je zelfs met z’n tweetjes in één van de vele restaurantjes op loopafstand zou kunnen gaan eten of een stadswandeling zou kunnen maken. Ge-wel-dig!



We hebben echt een heerlijke tijd gehad in Lissabon. Lekker rondgewandeld (trek wel stevige schoenen aan en een buggy is af te raden dus kies bijvoorbeeld voor een baby/peuterdrager), een ritje gemaakt met de toeristische tram waarmee je langs zo’n beetje alle bezienswaardigheden van de stad komt en uit kan stappen (zeker voor kids een hele belevenis en scheelt uren wandelen waardoor zelfs kleine kindjes het goed vol te houden vinden), èchte Pasteis de Belèm/Pasteis de Nata (Portugees taartje) eten die recht voor je neus vers gebakken worden, in het zonnetje op het terras zitten, naar de foodmarkt gaan en allerlei lekkers smullen.. En na het eind van zo’n indrukwekkende dag weer lekker naar je appartement om uit te rusten en op te laden voor de volgende dag.



We waren er maar een paar dagen maar Lissabon heeft veel indruk op ons gemaakt. Het is een prachtige stad met veel gezichten en veel verhalen, een inspirerende plek om rond te wandelen en je kan er heerlijk eten. Wij willen hier zeker nog eens naar terug komen voor een iets langere periode. Ja, je betaalt er wel wat voor maar als je buiten het hoogseizoen kan reizen dan scheelt het een boel. En het is daarnaast wel een héél erg relaxte en fijne manier van een citytrip samen met je kind(eren) beleven. Midden in het centrum een lekker ruim en luxe appartement met kinderfaciliteiten.. Wat was het genieten met ons drietjes ♥

Op de website van Martinhal Chiado kan je alle informatie vinden over deze accommodatie, de appartementen, de omgeving en de prijzen.

Maak jij graag citytrips? Welke stad staat er op jouw lijstje om te willen bezoeken?

Liefs,

Desirée

* Het verblijf in het appartement werd ons aangeboden door Martinhal Family Resorts.