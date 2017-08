Alweer een tijdje geleden plaatste ik een oproepje via social media met de vraag welk product jullie graag voorbij zouden zien komen in deze rubriek. De Embryolisse Lait-Crème Concentré werd meerdere keren vermeld en dat was geen verrassing. Hier in huis zijn er door de jaren heen zeker zo’n 10 tubes doorheen gegaan (dus mijn persoonlijke oordeel kan je wel raden) maar ook zweren veel make-up artists en beautygoeroes erbij. Ik vertel je wat er zoal in zit, hoe je dit kan gebruiken en waarom dit zo’n fijn product is.

Embryolisse Lait-Crème Concentré, de belofte

“Al decennialang is Lait Crème Concentré favoriet bij dermatologen en visagisten omdat het de huid kalmeert en een zacht satijnlaagje achterlaat wat een ideale basis is voor make-up. Niet voor niets ligt deze crème backstage bij alle shows in Parijs. De samenstelling vol natuurlijke ingrediënten is rijk aan vetzuren en vitamines die alle essentiële voedingsstoffen en hydratatie leveren voor een mooie huid. De hydrolipidelaag, de natuurlijke barrière tegen schadelijke invloeden, wordt zo effectief hersteld. De huid is gehydrateerd, gevoed en gerepareerd en voelt weer soepel, glad en elastisch aan.”



De ingrediënten

– aqua, water om het product smeerbaar te maken

– paraffinum liquidum, minerale olie en een nogal omstreden ingrediënt maar ik denk dat het voor mensen met een drogere huid zeker voordelen heeft. Het kan de poriën niet verstoppen, is een vochtinbrengende bestanddeel, werkt verzachtend en kan wondjes sneller helpen genezen

– stearic acid, een aminozuur dat de ingrediënten aan elkaar bindt

– palmitic acid, een vetzuur dat een crème lekker smeerbaar maakt

– glyceryl stearate se, zorgt voor een dikkere substantie van een product

– triethanolamine, zorgt voor een juiste pH-waarde van het product

– cera alba, bijenwas heeft een helende werking en legt een beschermlaagje zonder de huid af te sluiten

– cetyl palmitate, zorgt voor een dikkere substantie van een product en verzacht de droge huid

– butyrospermum parkii, shea boter met verzorgende, helende en beschermende eigenschappen

– 1,2-hexanediol, een conserveringsmiddel dat vocht aan zich kan binden

– caprylyl glycol, een conserveringsmiddel met verzorgende eigenschappen

– steareth-10, bindt ingrediënten aan elkaar

– polyacrylamide, geeft het product een fijne textuur

– c13-14 isoparaffin, geeft het product een fijne textuur

– parfum, geurstof om het product de bekende geur te geven

– laureth-7, een vetzuur met verzachtende werking

– propylene glycol, voorkomt vochtverlies, houdt de vochtbalans op peil en helpt met een betere opname van andere stoffen in de huid

– tropolone, heeft verzorgende eigenschappen

– hydrolyzed soy protein, sojaproteïne met verzachtende en verzorgende eigenschappen

– aloe barbadensis leaf extract, aloë vera extract met zijn verkoelende en verzachtende werking.

Eerlijk? Als je de ingrediëntenlijst uitpluist dan zou je niet verwachten dat deze crème zo populair is. Ik zie namelijk een heleboel basisingrediënten, een aantal ‘omstreden’ ingrediënten (zoals paraffinum liquidum), een redelijk laag aantal werkzame bestanddelen en dan ook nog eens niet heel erg hoge concentraties van deze werkzame bestanddelen..



Hoe gebruik je Embryolisse Lait-Crème Concentré?

Je kan dit product op verschillende manieren gebruiken, maar voornamelijk als een moisturizer (crème) voor de huid. Daarnaast kan je het gebruiken als make-upremover (inmasseren over je make-up en afnemen met een lauwwarm washandje), zou het prettig werken als primer onder je make-up en kan je het als dikkere laag aanbrengen voor een minuutje of 10 als gezichtsmasker.

Mijn ervaring

De crème komt in een grote tube met een goede prijs, is vanwege de verpakking hygiënisch in gebruik en je kan hem zo goed als helemaal leeg krijgen. De crème zelf is wit, ruikt lekker fris en zacht, voelt prettig aan op de huid en trekt redelijk snel in.

Ondanks dat de ingrediëntenlijst behalve zijn lengte verder eigenlijk niet opvallend bijzonder is vind ik dit wel een heel erg fijne basiscrème voor de normale tot droge huid. Zeker in de herfst en winter als mijn huid een heel stuk droger is blijf ik vaak terugkomen bij dit product. Maar let wel: als basiscrème. Ik gebruik deze dan over een serum, booster of huidolie heen. Daarvoor vind ik hem dus perfect want er zitten wel degelijk verzachtende, verzorgende en beschermende ingrediënten in waar menig droog huidje wel wat van kan gebruiken. De crème doet het trouwens ‘wel prima’ onder make-up, maar als je echt longlasting resultaten wil krijgen dan zou ik toch een losse make-upprimer aanraden.

Embryolisse Lait Crème Concentré is onder andere bij Parfumerie Douglas te koop voor €16,28 (75ml).

Ken jij dit beautyproduct? Spreekt het jou aan/vind je het fijn? Welk beautyproduct zou jij eens zo uitgeplozen willen zien in een artikel?

* Dit artikel bevat een affiliate link.