Estée Lauder DayWear is een dagcrème met SPF15 die in twee varianten verkrijgbaar is. Eentje voor de normale/gecombineerde huid en eentje voor de drogere huidtypes. Omdat mijn huid in de zomer minder droog is heb ik de eerste variant getest. In het geheel heet de crème Multi-Protection Anti-Oxidant 24H-Moisture Creme en het belooft de huid te verfrissen, te hydrateren, huidveroudering tegen te gaan, te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf en een mooie glow te geven.



Qua ingrediënten zie ik een heleboel mooie werkzame bestanddelen zoals kokosextract, een hele lading planten-, vruchten- en kruidenextracten, cafeïne, goede bacteriën, squalane, urea, linolzuur, vitamine E en hyaluronzuur. Mocht je een heel gevoelige huid hebben dan zou ik vanwege de parfum en siliconen een proefje proberen maar anders zou ik de crème zeker aanraden om eens te gaan proberen.

De Estée Lauder DayWear komt namelijk niet alleen in een mooie frisse blauwe pot met goudkleurig deksel, ook ruikt hij heerlijk naar watermeloen/komkommer, smeert hij prettig uit, trekt hij vlot in, laat de crème de huid lekker zacht en soepel aanvoelen èn doet hij het goed onder make-up. Na een aantal weken gebruik merk ik ook duidelijk dat mijn huid net even wat minder droog aanvoelt, lekker zacht is, wat ‘zachter’ oogt en weer een gezonde glow heeft gekregen. Ik ben fan!

Estée Lauder DayWear is verkrijgbaar bij onder andere Parfumerie Douglas, de Nederlandse Estée Lauder webwinkel en ICI Paris XL voor ongeveer €49,00 voor een pot met een inhoud van 50ml.



Verrassing!

Om de mooie campagne en mijn enthousiasme te vieren geef ik twee mooie Estée Lauder producten weg:

– 1 x Estée Lauder DayWear (normale/combination skin), 50ml t.w.v. €49,00

– 1 x Estée Lauder DayWear Sheer Tint Release Moisturizer (mèt subtiel tintje, voor alle huidtypen), 50ml, €49,00.

Geef als reactie op dit artikel, de bijbehorende Facebookpost en/of de bijbehorende Instagrampost aan voor welke van de twee crèmes je gaat en je maakt automatisch kans.

Meedoen kan tot en met woensdag 30 augustus 2017, 23.59 uur. De winnaars krijgen na afloop persoonlijk bericht.

