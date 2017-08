Hoppa, weer een maand voorbij! Het is alweer de eerste dag van augustus; de maand waarin ik 33 kaarsjes uit mag blazen, 15 jaar ondernemerschap zal vieren, er een mooie mediareis op de planning staat èn we een weekendje weggaan met de familie ♥ De afgelopen maand sprongen er voor mij duidelijk enkele beautyproducten uit en ik deel deze 5 favorieten graag met je.



Filorga Oil-Absolute

Onlangs schreef ik een artikel over mijn liefde voor huidolie (klik hier om het te lezen) en daarin deelde ik ook drie nieuwe productlanceringen op dit gebied. Ik ben ze alle drie afwisselend in gebruik gaan nemen, maar de Filorga Oil Absolute springt er voor mij op dit moment het meeste uit. Hij is zóó fijn en maakt mijn huid zóó zacht! Ja, zeker een flinke hap uit je budget maar wel heel zuinig in gebruik en er zitten echt mooie en goede werkzame ingrediënten in.



Kruidvat Nail Care Anti-Age Conditioner

Als mooie tegenhanger voor het high end product hierboven, is deze enorm budgetvriendelijke topper ook eentje die ik graag met je wil delen. Niet alleen zorgt deze lak er met twee laagjes voor dat mijn nagels eruit zien alsof ze net een subtiele French Manicure behandeling hebben gehad, ook merk ik dat mijn nagels er sterker van worden. Win-win! Klik hier om het artikel met meer informatie te lezen.



Paula’s Choice Smoothing Primer Serum

Een serum, een make-up primer en een SPF30 zonbescherming in één. Enorm slim bedacht en een product dat voor mij zeker waard maakt wat het belooft. Je kan op de full face foto duidelijk zien dat mijn make-up er mooi op zit zonder dat mijn droge plekjes doorschemeren. Jep, ik ben fan! Mocht je er meer over willen lezen: hier is de link naar de uitgebreide review.



MUA Undress Your Skin Shimmer Highlighter (Peach Diamond)

Zoals je ziet wissel ik duurdere producten ook echt wel af met budgettoppers, want deze highlighter kost slechts €5,99 en is één van de mooiste voor een lichte huid die ik ken. Niet tè opvallend maar zeker aanwezig op de huid en in nog veel meer kleurtjes te verkrijgen. Klik hier voor de uitgebreide review en om nog 4 andere kleuren te zien.



Clinique Superbalanced Silk Makeup

Een foundation die vettere plekjes matteert, droge plekjes hydrateert, redelijk longlasting is en een medium dekking geeft. Klinkt bijna perfect toch? Het is jammer dat hij in een verpakking zonder pompje komt, maar verder ben ik er echt heel erg blij mee. En vooral een dikke YAY dat hij ook in een kleur verkrijgbaar is die licht genoeg is voor mijn huid. Klik hier voor de uitgebreide review inclusief voor- en nafoto’s.

Welk beautyproduct gebruik jij bijna dagelijks en ben je echt gek op?

Liefs,

Desirée