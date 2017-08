Het weer wil deze week niet heel erg meewerken, maar het is toch echt zomer. Tijd voor een frisse en fruitige summer look met wat nieuwe make-upproducten. Ik vertel je welke basisproducten ik op dit moment gebruik en met welke items uit de Collistar Giardini Italiani zomercollectie ik dit aanvulde. Dit merk zou sowieso meer aandacht mogen hebben en zeker de blush uit deze collectie is een musthave ♥





Basis make-up

Voor mijn basismake-up gebruik ik niet heel erg wisselende producten, wat dat betreft ben ik redelijk trouw als iets gewoonweg goed werkt en de juiste kleur is voor mij. Wel kocht ik afgelopen week de MAC Studio Fix Fluid foundation om eens uitgebreid te gaan testen na al die jaren te hebben getwijfeld. De review hiervan komt zeker nog online binnenkort!

– Paula’s Choice smoothig primer serum

– MAC Studio Fix Fluid foundation (NC10)

– Catrice Liquid Camouflage waterproof high coverage concealer (010 Porcellain)

– MAC Studio Fix powder (NW15)

– MAC Harmony blush als contourpoeder

– MUA Undress Your Skin highlighter (Peach Diamond)

– een matte bruine oogschaduw van Colourpop voor mijn wenkbrauwen



Collistar Giardini Italiani

Ik vulde de basislook deze keer aan met enkele items uit de nieuwe zomercollectie van Collistar. Lekkere frisse en fruitige kleurtjes die perfect zijn voor een summer look als deze. Ik zou zelf niet snel kiezen voor een oranjere koraalroze lipstick, maar vond ze bij dit thema erg goed passen en was verrast hoe het uitpakte.

– Silk Effect Maxi Blusher (21 Rosa Dorata)

– Double Effect wet & dry eye shadow (33 Salvia)

– Smudge-Proof Lip Contour Pencil (transparent)

– Vibrazioni di Colore lipstick (39 Begonia)

– Plumping Lipgloss

– Mascara Infinito Waterproof

Vooral de blush vind ik echt een enorme aanrader. Hij komt in een grote verpakking met spiegel en kwastje, is stevig gedrukt waardoor hij niet poederig werkt en de kleur is er eentje die bijna iedereen mooi zal staan. Het is een frisse koraalroze kleur met een gouden gloed die je huid een mooie glow geeft.



Normaal kies ik qua kleur op mijn lippen voor wat neutralere tinten of de duidelijk roze kleurtjes met een mattere finish tot satijnglans. Maar voor het thema van deze summer look is de glanzende en frisse koraalkleur juist wel leuk en het geeft het geheel een frisse touch. Wel merk ik dat deze nieuwe foundation die ik aan het testen ben m’n huid wat poederig laat ogen zo op de foto, dus daar moet ik nog even mee ‘spelen’ om dat effect minder te krijgen :)

Ik merk door te werken met een thema en daardoor uitgedaagd te worden eens wat anders te proberen ik m’n kriebels voor make-uplooks weer een beetje terugkrijg. Mocht je mij uit willen dagen voor een bepaalde look of een ‘how to’ artikel laat je reactie dan zeker achter onder dit artikel!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.