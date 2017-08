Ik weet dat het merendeel van mijn volgers zelf geen blog hebben, maar ik weet wel dat er een heleboel nieuwsgierige aagjes zijn want bovenstaande vraag is mij in de afgelopen jaren ontiegelijk vaak gesteld. Misschien komt deze nieuwsgierigheid omdat het nog altijd een relatief nieuw beroep is of misschien heb je een blog – of wil je er eentje beginnen – en ben je benieuwd of je er van zou kunnen leven. In onderstaand artikel ben ik open en eerlijk over dit onderwerp en geef ik antwoord op de volgende vragen; hoe verdien je geld met bloggen, hoeveel verdien je nou precies èn welk advies ik omtrent dit onderwerp zou geven aan anderen met een blog of met ambities om te gaan bloggen.

Het begin

Even wat achtergrondinformatie: ik begon Curvacious in april 2010 wat inmiddels alweer ruim 7 jaar geleden is. Aan het begin had ik mijn administratiekantoor en webwinkel er nog naast maar na enkele jaren heb ik ervoor kunnen kiezen om van het bloggen zelf mijn bedrijf te kunnen maken. De bezoekersaantallen waren er, mijn mediawaarde begon te groeien, steeds meer bedrijven en merken begonnen interesse te tonen en ik besloot er gewoonweg voor te gaan.

Het verdienmodel van mijn blog

Ik probeer van een samenwerking altijd een win-win-win situatie te maken. Win voor leuke content voor de lezers, win voor mooie aandacht voor een product, merk of bedrijf en win voor een passende vergoeding.

Bannering

Een heel klein deel van mijn inkomsten zijn de verdiensten aan de bannering op de website. De advertenties die je rechtsboven in de sidebar, bovenaan de website en onderaan de website ziet. Deze wisselen zich automatisch af met merken en onderwerpen die bij de website passen. Als het goed is tenminste! Mocht je iets zien wat duidelijk niet passend is dan hoor ik het graag samen met een printscreentje zodat ik ernaar kan laten kijken.

Affiliate

Ik verdien ook geld met affiliate-inkomsten. Dit zijn bepaalde linkjes naar bijvoorbeeld reisorganisaties, parfumerieën of iets dergelijks die ik in een artikel verwerk. Als een lezer via zo’n linkje wat boekt of aanschaft krijg ik een paar procent over die bestelling. Ik let er wel op dat ik zo’n linkje enkel toevoeg als het ook echt bij een artikel past èn vermeld het gebruik van een affiliatelink altijd onder het artikel zodat hier duidelijkheid over is naar de lezers toe.

Opdrachten via mediabureau(s)

Er zijn in Nederland voldoende mediabureaus die als tussenpersoon fungeren tussen jou als blogger en de adverterende bedrijven. Handig, want dit neemt heel wat onderhandelingswerk en -tijd uit handen. Bij het ene mediabureau krijg je automatisch opdrachten aangeboden (al mag en kan je weigeren als je er echt niet achter zou staan) en bij anderen kan je zelf pitchen op openstaande opdrachten.

Eén-op-één samenwerkingen

Naast de bannering, affiliate-inkomsten en opdrachten via mediabureaus zijn er ook nog veel opdrachten die ik zelf onderhandel samen met bedrijven, merken en PR bureaus. Meestal zijn dit voorstellen vanuit een bepaald merk waarvoor ik dan benaderd word waarvoor we dan ‘aan tafel gaan’ om een mooie samenwerking of campagne uit te werken zodat we er een mooie win-win-win situatie van kunnen maken.

Bij deze laatste twee opties ben ik onder het artikel àltijd duidelijk dat het een samenwerking betrof door middel van het balkje met de tekst ‘dit is een gesponsord artikel’. Wederom omdat ik transparantie naar de lezers heel belangrijk vind en omdat dit hoort volgens de Reclame Code Commissie.

Wat persoonlijk advies als je gaat bloggen (of al blogt) en er geld mee wil verdienen

1. Zorg dat je website en bijpassende social media kanalen qua look & feel en taal- en beeldgebruik kloppen, dat je weet met welke regels je rekening moet houden (reclame code, affiliatevermelding, disclaimer, copyright, nofollow/follow linkjes, #spon en dergelijke), dat je al een mooi archief hebt opgebouwd zodat je kan laten zien wat je te bieden hebt, wees beleefd en vriendelijk naar bedrijven èn andere bloggers, meet je aantallen via Google Analytics, heb regelmaat in je blogplanning, investeer ook onbetaald aandacht in merken en bedrijven die bij jouw blog passen en je ooit mee samen zou willen werken.. allemaal zaken om rekening mee te houden waardoor je professioneel overkomt.

2. Weet wat je waard bent en sta daarvoor. Op een gegeven moment heb je een ‘portfolio’ opgebouwd, trek je een mooi aantal unieke bezoekers en begint je mediawaarde toe te nemen. Zorg dat je een eerlijke prijs vraagt voor je werkzaamheden die marktconform is en durf daarvoor te staan. Er zijn ontiegelijk veel bedrijven die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten en graag misbruik maken van bloggers en daar moet je boven (leren) staan. Een bepaald bod voor een linkje hier of daar klinkt misschien aantrekkelijk, maar bedenk je ook dat je er belastingen af moet halen, verzekeringen van moet betalen, wat opzij moet zetten voor je pensioen en vakantiegeld en dan zit je uiteindelijk te werken voor een paar euro. Nope.

3. Blijf trouw aan de rode draad van je blog. Ook ik heb in het verleden de fout gemaakt door samenwerkingen aan te nemen die achteraf gezien helemaal niet zo goed bij mijn blog of mijzelf bleken te passen. Dat merk je goed doordat deze artikelen minder gelezen worden en er onrust bij je lezers ontstaat over wat je nu te bieden hebt met jouw blog. Niet slim dus! Uiteindelijk helpen deze artikelen niet mee aan de branding van jouw merk, iets om rekening mee moet houden als je van bloggen je beroep wil maken. Heb je een blog over bijvoorbeeld reizen, houd het dan bij onderwerpen die hier enigszins bij aansluiten of in ieder geval echt een persoonlijk raakvlak hebben met jou als persoon. Want juist die persoonlijke bonding is één van de redenen waarom mensen jouw blog volgen.

“Allemaal leuk en aardig, maar hoeveel verdien jij nou met bloggen?”

Ja, die vraag krijg ik heel regelmatig. Niet zo netjes vind ik persoonlijk, maar aan de andere kant snap ik de nieuwsgierigheid wel omdat er voor bloggen natuurlijk geen tabelletjes met salarisschalen online te vinden zijn. Ik zal dus niet direct zeggen hoeveel ik er per maand verdien, ook omdat dat net zoals bij elk andere onderneming per maand wisselt, maar ik kan inmiddels wel zeggen dat ik per uur duidelijk meer verdien dan wanneer ik voor een baas zou werken :)

Last but not least

Ik vind het enorm leuk om anderen te helpen met de kennis die ik door de jaren heen heb opgedaan en hoe je bepaalde dingen aan zou kunnen pakken. Ik help al af en toe vrouwelijke ondernemers die onder andere bloggen of een blog zouden willen starten en sta altijd open voor vragen of een advies/brainstormsessie over dit onderwerp. Mocht je hier ook interesse in hebben dan mag je altijd contact met me opnemen.

Wat zou jij nog meer leuk of interessant vinden om te weten over behind the scenes bij een blogger/ondernemer?

Liefs,

Desirée

