Ik ben zeker het type vrouw wat graag make-up draagt, maar ik ben niet het type dat de hele dag aan het bijwerken is. Ik wil gewoon één keer iets aanbrengen en daar de hele dag zeker over kunnen zijn en hooguit een lipstick bij hoeven te werken. Longlasting make-up dus! Zeker in de zomer wanneer het klam is, op lange dagen vol afspraken wanneer ik van hot naar her ren of gewoon een dagje uit wil ik zeker weten dat m’n make-up de hele dag flawless blijft zitten. Ik deel mijn tips en tricks hiervoor graag met je.

Gebruik de juiste huidverzorging

Als skincarejunkie moet ik het maar weer even gezegd hebben: de juiste huidverzorging doet echt ontiegelijk veel voor je huid en dus ook voor de manier waarop je je make-up aanbrengt, hoe het oogt en hoe goed het blijft zitten. Je huid twee keer per dag mild reinigen, een goede crème gebruiken die aansluit bij jouw huidtype en regelmatig exfoliëren is hiervoor zeker aan te raden.

Ik schreef onderstaande Skincare Basics artikelen waaruit veel informatie en tips te halen zijn:

– Stap 1 | Het reinigen van de huid

– Stap 2 | Het gebruik van een toner/lotion

– Stap 3 | Liefde voor exfoliëren

– Stap 4 | Boosters, serums en oliën

– Stap 5 | Het kiezen van de juiste crème





Primen & Setten

Gelukkig wordt de kwaliteit van make-up steeds beter waardoor het al duidelijk mooier en fijner aanbrengt en langer blijft zitten, maar ik blijf fan van primers en setting-producten. Ik merk duidelijk verschil wanneer ik producten als deze gebruik en blijf ze daarom trouw gebruiken.

Een primer zorgt ervoor dat je poriën minder opvallen, je huid gladder aanvoelt en dat make-up beter ‘pakt’. Als groot voordeel zal je merken dat je na een primer ook vaak minder foundation of concealer hoeft te gebruiken. Er is een primer voor elk huidtype waardoor die voor een vettere huid meer matteren en die voor een drogere huid juist meer hydrateren. Ook zijn er losse oogschaduwprimers die er juist voor zijn om oogschaduw meer kleurintensiteit te geven en de hele dag perfect te laten zitten zonder op te hopen in fijne lijntjes.

Een setting powder en/of een setting spray breng je juist als laatste stap aan óver je make-up. Ze zorgen ervoor dat het geheel mooier en langer blijft zitten en setting sprays hebben als bijkomend voordeel dat make-up er ook nog eens minder poederig en dus frisser/natuurlijker door oogt.

Stappenplan voor longlasting make-up

1. Begin je make-uproutine met een gereinigde huid, een dagcrème aanbrengen en even een paar minuutjes laten intrekken

2. Breng een primer aan en focus je vooral op de T-zone (voorhoofd, neus en kin)

3. Breng je foundation, concealer, (setting) poeder en rest van de make-up aan zoals gebruikelijk

4. Gebruik als laatste stap een finishing spray van een klein afstandje over je make-up heen.



Nieuwe lanceringen die ik aan kan raden

– The Ordinary High-Adherence Silicone Primer (ik bestelde deze via de webwinkel ASOS) 30ml/€5,41, is een blurring smoother & primer in één en werkt heel erg goed. Ik ben zo onder de indruk van de prijs/kwaliteitverhouding dat ik zeker meer van dit relatief nieuwe merk ga proberen!

– Smashbox Photo Finish Iconic Primer Stick (verkrijgbaar bij Parfumerie Douglas) 9g/€36,00, is een primer in stick vorm die ook de huid matteert en onzuiverheden vervaagt. Handig: deze kan je bij eventuele glimplekjes gedurende de dag ook óver je make-up aanbrengen voor een direct mattere look èn is ideaal om mee te nemen in je handbagage tijdens vliegvakanties.

– The Body Shop Make-Up Setting Spray (verkrijgbaar bij The Body Shop) 60ml/€11,00, is een setting spray die 100% vegan is, ook geschikt is voor de gevoelige huid en een hydraterende werking heeft.

Ik hoop dat je wat hebt gehad aan bovenstaande informatie en tips voor longlasting make-up. Mocht je nog aanvullende tips en tricks hebben of bepaalde producten aan kunnen raden laat dit dan achter via de reacties onder dit artikel zodat je er anderen mee kan helpen :)

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.