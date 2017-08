Afgelopen weekend deelde ik een grote kledingfrustratie op Twitter. Nu ik namelijk zo’n inbetween kledingmaat heb tussen plus sizes en normal sizes in merk ik gewoon dat ik het shoppen een heel stuk lastiger vind. Niet alleen door de maten en pasvormen trouwens, maar ook omdat veel kleding die op dit moment in de winkels hangt het gewoon net niet is voor me. Mehhh! Maar gelukkig weet de nieuwe MANGO Violeta collectie me wèl weer vrolijk te maken en ik laat je graag zien waarom.



Misschien is mijn kledingsmaak niet heel erg uitgesproken maar de stijl van deze nieuwe items is zeker wel iets wat mij aanspreekt. Een goede snit (niet te oversized en zeker niet te strak of te kort), mooie basics, vrouwelijk en hier en daar een opvallend detail zoals ruffles, een bijzonder knoopje, een net even anders-dan-anders halslijn of een borduursel waar je hem niet verwacht, sommige items zijn net een tikje stoer (I like!) en de items komen veelal in fijne stofjes.

Gelukkig kan ik voorlopig nog wel eventjes goed terecht bij MANGO Violeta aangezien deze collectie verkrijgbaar is vanaf maat 40/42 tot en met maat 52/54. Daarnaast is het ook heel fijn dat de kleding fijn geprijsd is en kan ik je zeker aanraden om ook eens te snuffelen tussen de schoenen, tassen en accessoires van MANGO. Ik heb het al vaker gezegd en ik doe het gewoon weer: ik ben fan! ♥

Er is alleen één ding wat lastig is: als je qua kledingmaat tussen een maat in valt of qua verhouding van je vormen twijfelt welke maat je moet hebben zal je toch echt meerdere kledingmaten moeten bestellen. In Nederland zijn er namelijk geen MANGO winkels meer waar de Violeta kledinglijn verkocht wordt. Eén troost: de MANGO Violeta webwinkel levert vanaf €30,- gratis en je hebt het vaak al vlot in huis.

–> Klik hier voor een handig overzicht van nog meer plussize (web)winkels :)

Herken jij die struggles van zo’n inbetween kledingmaat? Spreekt de collectie hierboven jou aan?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een affiliate link.