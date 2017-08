Al vanaf jongs af aan ben ik echt een beautymeisje en heb ik een enorme interesse in alles wat met dit thema te maken heeft. Niet alleen de beautyproducten, maar ook zeker de vele beautybehandelingen die er mogelijk zijn wekken telkens weer mijn interesse. Na een tikkeltje angstige nieuwsgierigheid ging ik aan de slag met dit rollertje vol met kleine naaldjes en was benieuwd of het wat zou doen tegen mijn pigmentvlekjes en littekentjes. Ik vertel je graag meer over deze behandeling van Swiss Clinic en mijn ervaring met microneedling.



Wat is microneedling?

Met microneedling wordt er gewerkt met zeer fijne naaldjes die qua lengte variëren van 0,2 mm tot aan zo’n 3mm. De kortere lengtes zijn als thuiskits goed te gebruiken en voor de langere naaldjes kom je uit op een behandeling bij een huidtherapeut. Vaak zitten deze naaldjes op een rollertje en het is de bedoeling dat je hiermee over je huid rolt waardoor de lederhuid licht beschadigt raakt. Dit stimuleert namelijk de celdeling en aanmaak van elastine en collageen waardoor de huid sterker, egaler, steviger en soepeler wordt. Daarnaast zal de huid na de behandeling ook duidelijk meer product opnemen waardoor dit beter zijn werk kan doen.

De behandeling met de producten van Swiss Clinic begint met het reinigen van de huid en daarna kan er voor enkele minuten vanuit verschillende richtingen over de huid gerold worden terwijl je een lichte druk uitoefent. Als laatste stap breng je het Rejuvenating Serum aan. Vergeet naderhand ook niet om de Skin Roller te desinfecteren zodat deze schoon is voor de volgende behandeling.

Je kan een thuisbehandeling in kuurvorm gebruiken van zo’n 5 tot 7 keer per week, daarna een weekje rust en zo door.

Voor wie is microneedling geschikt?

Deze behandeling is vooral aan te raden bij mensen die last hebben van bepaalde huidproblemen zoals (acne)littekens, grove poriën, pigmentvlekjes en/of zwangerschapsmasker (melasma) en bij rimpeltjes en fijne lijntjes.



Mijn ervaring met microneedling

Vanwege een wat onegale huid, pigmentvlekjes (deels zwangerschapsmasker) rondom mijn oogkassen en littekentjes en huidverkleuring van onzuiverheden links en rechts van mijn kin wilde ik microneedling graag proberen.

De aanblik van de roller maakte wat zenuwachtig en ik begon de eerste week met een lichte druk te werken om zo langzaam op te bouwen. Dit bleek fijn te werken. Ja, natuurlijk voelt het ietwat gevoelig aan op de huid (zeker rondom mijn ogen bij de pigmentvlekjes en rondom mijn kingebied) maar al met al is het goed te doen en valt het zelfs bij wat meer druk mee. Mijn huid wordt een klein beetje rood, maar na het insmeren van het serum trekt dit rode gloedje met hooguit een half uur weg. Als ik de volgende ochtend wakker word voelt mijn huid niet meer gevoeliger aan dan normaal. Fijn!

De eerste dagen was even wat onwennig maar al snel heb ik de slag te pakken en zit het in mijn routine om de roller en het serum om de week te gebruiken. Je merkt met een behandeling als deze niet direct al resultaat, maar na een paar weekjes begon ik al wat verschil te merken. Mijn huid lijkt iets egaler en meer te stralen en de pigmentvlekjes en vlekjes/littekentjes rondom mijn kin lijken ook echt iets minder opvallend. Ik ben heel benieuwd wat deze behandeling voor mijn huid doet na meerdere maanden gebruik en ga daar zeker op terug komen met een artikel.

Het Rejuvenating Serum is een huidherstellend anti-age product met onder andere glycerine, bèta-glucaan, salicylzuur en vitamine E. Er zit geen alcohol of parfum in, het heeft een gelstructuur die heel fris aanvoelt op de huid en trekt snel in.

Let op: mocht je zelf met een skin roller als deze aan de slag gaan smeer dan overdag je gezicht met een SPF30 of hoger in om de behandelde huid te beschermen tegen de zon.



Swiss Clinic

Ik gebruik de Swiss Clinic Skin Roller die 540 micronaaldjes van chirurgisch staal op een rollertje heeft zitten. Voor mijn huidtype, klachten en wensen werd een naaldlengte van 0,2mm aangeraden welke gericht is op littekentjes, rimpeltjes en pigmentvlekken en kan ook veilig rondom de ogen en mond gebruikt worden.

De Swiss Clinic Skin Roller van 0,2mm is verkrijgbaar voor €42,00 en het Swiss Clinic Rejuvenating Serum is verkrijgbaar voor €69,00 (30ml). Ook zijn deze twee producten in één Skin Renewal set te vinden voor €96,00.

Ik hoop dat je het interessant vond om mijn eerste ervaring met microneedling te lezen. Spreekt deze behandeling jou aan om eens te proberen? Of heb je hier al ervaring mee? Laat jouw ervaring dan zeker achter onder dit artikel, je kan er andere lezers vast mee helpen :)

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.