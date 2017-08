Hoe komt het toch dat we het zo moeilijk vinden om nee te zeggen? In feite is het niks anders dan iemand gewoon een antwoord geven, maar vaak voelen we ons bezwaard, vinden we het niet beleefd, zijn we bang om een ander te kwetsen en zoeken we uitwegen. Ik heb zelf ook ontiegelijk lang moeite gehad om nee te zeggen, maar kan er inmiddels een heel stuk beter mee omgaan. In dit artikel alles over nee leren zeggen en wat dat mij gebracht heeft.

Mindset

Ik vertelde al eerder in een persoonlijk artikel dat dit jaar het jaar van persoonlijke ontwikkeling lijkt te zijn. Een reis met ups & downs, maar vooral een leerzame reis. Door veel te lezen over psychologie, inner beauty, zelfontwikkeling en marketing krijg ik stapje voor stapje een andere mindset waar ik veel positiviteit en innerlijke rust uit haal.

Waarom zou je nee zeggen?

Door nee te zeggen geef je een antwoord op iemands vraag en geef je tegelijkertijd een grens aan. Door altijd maar ja te zeggen en steeds dingen voor anderen te doen, houd je minder tijd over voor je eigen werk of tijd om juist eens even niks te kunnen doen. Dus je doet uiteindelijk niet alleen iets voor iemand anders met tegenzin en daardoor waarschijnlijk minder goed dan je zou kunnen, je hebt daarna ook nog eens minder tijd voor je eigen werk waardoor je dit minder goed kan uitvoeren. Daarnaast is het ook nog eens slecht voor je zelfwaarde om tegen je zin in ja te zeggen. Alsof jijzelf minder belangrijk bent dan een ander. Ai.. Of je het nu zakelijk of privé bekijkt: dit is voor niemand goed! Tijd dus om een beetje te veranderen om meer jezelf te kunnen blijven ♥

Als je het hele nee zeggen anders gaat bekijken zal je er al snel minder moeite mee gaan hebben. Door nee te zeggen wijs je namelijk niemand persoonlijk af maar geef je enkel antwoord op een vraag. En daar hoeft dus ook geen hele verklaring of verontschuldiging bij. Iets wat ik zelf nogal snel geneigd ben om te doen, terwijl een duidelijk ‘nee sorry, vandaag niet’ of een korte en duidelijke uitleg voldoende is.

Adempauze

Een klein trucje wat je kan helpen is door niet direct antwoord te geven maar heel even adempauze te nemen. Een ‘ja hoor, geen probleem!’ flapt er al snel uit terwijl je met een beetje adempauze een korte en duidelijke maar respectvolle afwijzing kan bedenken. Wat vraagt de ander nu precies? Kàn ik dat überhaupt? Hoeveel tijd kost het me en heb ik die tijd er vrij voor? Kan ik iemand anders aanraden? Zodra je jezelf deze vragen hebt gesteld kan je veel makkelijker een goed antwoord geven.

De voordelen van nee zeggen

– je houdt meer tijd over voor dingen die je leuk vindt om te doen

– je schept duidelijkheid voor zowel jezelf als een ander

– omdat je minder tijd steekt in ‘moetjes’ hou je meer positieve energie en rust in je hoofd over

– het grootste voordeel: kiezen voor jezelf voelt misschien aan het begin een beetje gek maar uiteindelijk maakt dit je een heel stuk gelukkiger.

Sinds ik heb geleerd om meer voor mijzelf te kiezen en dus vaker nee te zeggen ben ik meer en meer bezig met leuker werk, leukere opdrachten, zit ik lekkerder in mijn vel, heb ik meer tijd voor mijn persoonlijke ontwikkeling en merk ik dat dat beetje assertiviteit er juist voor zorgt dat ik krachtiger overkom en daardoor zowel privé als zakelijk meer bereik.

Is het voor jou herkenbaar? Heb jij ook moeite met nee leren zeggen of kan jij dit ook steeds makkelijker af? Mocht je nog aanvullende tips hebben, laat deze dan achter onder het artikel. Je helpt hier vast en zeker een ander mee :)

Liefs,

Desirée

* Foto via Shutterstock.