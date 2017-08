Blogger behind the scenes.. of vandaag eigenlijk meer ‘ondernemen’ in het algemeen want er zijn meer zelfstandige ondernemers die hun beroep (grotendeels) vanuit huis uitvoeren. Vaak krijg ik de vraag hoe ik dit combineer met het moederschap, of ik privé en zakelijk wel van elkaar kan scheiden en of ik wil delen welke keuze voor kinderopvang ik gemaakt heb en waarom. Hierbij dus mijn ervaring over ondernemen vanuit huis. Ik hoop dat je er fijne tips en tricks uit kan halen of dat het je een leuk inzicht achter de schermen geeft vanuit mijn leven als ondernemende moeder :)

Ondernemen vanuit huis, privé en zakelijk gescheiden houden

Dit is misschien wel het meest lastige probleem voor veel ondernemers die vanuit huis werken. Omdat je namelijk veel thuis bent lijkt het voor je omgeving alsof je ‘gewoon thuis’ bent en vergeten ze dat je aan het werken bent. Nee, ik kan dus niet te pas en te onpas even koffie drinken, tussendoor op je kids passen en heb dan geen tijd voor ellenlange privételefoontjes, om maar even wat voorbeelden te noemen. Heel duidelijk zijn en duidelijke grenzen stellen over wanneer je aan het werk bent en wanneer je vrij bent helpt hier het beste mee.

In huis kan ik privé en zakelijk heel goed gescheiden houden doordat ik niet meer vanaf de keukentafel aan het werk ben, maar echt vanuit mijn eigen afsluitbare kantoorruimte. De gehele zolderverdieping is mijn zakelijk domein geworden met leeshoek/zitruimte, bureaus, alle benodigde apparatuur, hier gaan binnengekomen producten gelijk naartoe zodat ze privé uit het zicht zijn en hier breng ik dus ook de uren dat ik aan het werk ben door.

Heb je niet de luxe positie om een eigen kamer/ruimte in te richten als je vanuit huis werkt dan zou je alsnog een duidelijke werkruimte voor jezelf kunnen creëren door bijvoorbeeld even te schuiven met je meubels en bijvoorbeeld een af te sluiten secretaire neer te zetten. In het onderste deel kan je dan mappen en kantoorbenodigdheden kwijt, onder de klep je laptop of desktop, agenda etc. en als je dan klaar bent sluit je de klep en is je werk ook uit zicht.

Hoe combineer jij ondernemen vanuit huis met kids?

Eerlijk? Dit vond ik misschien wel de grootste uitdaging over de afgelopen jaren en nog altijd voelt het soms als een race tegen de klok en kan ik op dit vlak niet wachten totdat Shae naar de basisschool toe kan gaan waardoor ik meer tijd heb voor mijn onderneming.

De eerste anderhalf jaar heb ik op een sporadisch dagje oppassen na geen structurele opvang voor Shae gehad omdat ik vond dat ik het allemaal moest kunnen handelen. Als kindjes zo klein zijn slapen ze toch heel veel? Dan liggen ze toch alleen maar wat te liggen? De perfectionist in mij had er heel veel moeite mee om toe te geven dat het eigenlijk helemaal niet goed te combineren was en dat ik over mijn grenzen ging. Ik werkte me drie slagen in de rondte met het hart in de keel als ze eventjes een slaapje deed, werkte in de avonden en weekenden als Paul thuis was en rende mijzelf èn onze quality time helemaal voorbij. Dat moest anders!

Nadat ze ongeveer een jaar voor meerdere dagdelen per week naar een gastouder gegaan is, hebben we sinds onze verhuizing een jaar geleden gekozen voor kinderopvang en nog wat meer uren. In totaal gaat ze 22 uur per week naar de opvang, verdeeld over twee halve en één hele dag. In deze tijd kan ik al heel erg veel werk verzetten. Ook omdat ik veel effectiever met mijn tijd heb leren omgaan en heel productief kan werken. Een mooie win win win situatie dus. Minder stress voor mij, meer tijd voor mijn bedrijf èn ons gezin en voor Shae een heel fijn adres om samen te zijn met andere kindjes wat duidelijk goed is voor haar ontwikkeling en sociale vaardigheden. Extra info: ik heb gekozen voor een 52-uur contract zodat ze in vakantieperiodes ook gewoon naar de opvang kan blijven gaan en spaar ik door eigen vakanties, ziekte en dergelijke tegoed op wat ik flexibel in kan zetten waar nodig. Heel fijn en handig als ondernemer zijnde!

Ik bof daarnaast ook gigantisch dat Shae nog heel graag een middagdutje doet. Twee dagen per week brengt Paul haar naar de opvang, haal ik haar tegen 13.00u op en gaat ze om 14.00u nog voor een uur/anderhalf uur naar bed waardoor ik dan weer even verder kan achter de PC. Op de dag dat ze een hele dag opvang heeft zet Paul haar daar ’s ochtends af en neemt hij haar na zijn werk weer mee en kan ik dus echt flink aan de bak of plan ik afspraken buiten de deur in, bezoek ik events etc. Op de twee hele dagen dat ze thuis is werk ik dus alleen tijdens haar slaapje, want als Shae wakker is wil ik er ook echt voor haar zijn en samen dingen ondernemen, puzzelen, knutselen, wat lekkers bakken, een filmpje kijken etc.

Natuurlijk zijn er nog wel eens momenten in de avonden dat er wat gewerkt moet worden en in de weekenden mogen we enkel werken als het ècht niet anders kan. Ik zeg hier ‘we’ trouwens, want naast dat Paul fulltime voor een baas werkt heeft ook hij een eigen onderneming. Soms kom je er door spoedjes, een drukke periode of deadlines gewoonweg niet onderuit om nog even in de avonden of weekenden aan de slag te moeten maar gelukkig is dit dan geen nachtwerk meer en houden we dus ook veel quality time met z’n tweetjes en in het weekend veel tijd voor ons drietjes over ♥

Ben jij ondernemer vanuit huis? Herken je mijn verhaal of hoe heb jij het geregeld?

Mocht je trouwens nog een vraag hebben voor deze bloggen/ondernemen behind the scenes serie, dan zie ik deze graag tegemoet in de reacties onder dit artikel :)

Liefs,

Desirée