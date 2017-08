Toen ik een hele tijd geleden hoorde dat er voor later dit jaar een nagellakcollectie aan zat te komen die geïnspireerd bleek te zijn op IJsland werd ik direct enthousiast. Mijn tripje naar IJsland was er eentje om nooit meer te vergeten en zo’n collectie is dan natuurlijk helemaal prachtig om weer even terug te denken hieraan. Ook was ik natuurlijk hartstikke benieuwd of de kleuren wel echt bij het land zouden passen en naar de originele benamingen die OPI de lakken altijd geeft. Lees verder voor meer informatie, foto’s en swatches van de OPI Iceland collectie.

“IJsland is snel aan het stijgen op het lijstje van topbestemmingen en dat is te danken aan het ongeëvenaarde landschap, de diverse keuken en unieke mode.” Het weidse landschap van vulkanen, geisers, hete bronnen, lavavelden en gletsjers was dus de inspiratie voor de OPI Iceland collectie. Er zitten veel verschillende kleuren in die de schoonheid van IJsland moeten weerspiegelen.



Icelanded a bottle of OPI is een neutrale lichte nudebruine tint met een creamy finish die in 2 laagjes dekt. That’s what friends are Thor is een neutrale midden- tot donkerbruine kleur met een creamy finish die in 2 laagjes dekt. Krona-logical Order is een donkerbruine kleur met paarse touch en een creamy finish die in 2 laagjes dekt.



Suzi & The Arctic Fox is een heel donkerpaarse kleur met een creamy finish die in 2 laagjes dekt. Turn on the Northern Lights! is een diepe blauwpaarse kleur met groenige/rozepaarse duochrome gloed die in 2 laagjes dekt en het mooist tot haar recht komt met een glanzende topcoat erover. This isn’t Greenland is een bleek mosgroen in een creamy finish die in 3 laagjes dekt.



Less is Norse is een vergrijsd denimblauwe kleur in een creamy finish die in 2 dunne laagjes dekt. Check out the old geysirs is een hemelsblauwe kleur met een helderblauwe gloed die in 2 laagjes dekt. I’ll have a Gin & Tectonic is een bleek retro oranjeroze tintje in een creamy finish die in 2 laagjes dekt.



One Heckla of a Color! Is een heidepaars in een creamy finish die in 2 laagjes dekt. Reykjavik has all the hot spots is een paarse tint met een bruinige touch met een metallic-achtige finish die in 3 laagjes dekt. Aurora berry-alis is een oudroze kleur met frisse bessentint erdoor in een creamy finish die 2 in laagjes dekt.



Mijn persoonlijke favorieten? Zeker Less is Norse, Turn on the Northern Lights!, I’ll Have a Gin & Tectonic en Aurora Berry-Alis. Deze vier zal ik komende herfst en winter heel veel dragen denk ik zo ♥

De OPI Iceland collectie is vanaf vandaag verkrijgbaar als Infinite Shine gellak, normale nagellak en in salons als GelColor. De OPI Infinite Shine kleuren kosten €18,95 per stuk, de normale nagellak €14,95 en er is een mini pack verkrijgbaar met 4 x een minilakje voor €19,95.

Spreekt deze nieuwste OPI Iceland collectie jou aan? Welke kleur is jouw favoriet?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.