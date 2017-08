Philosophy is een merk wat vooral bekend staat om de heerlijke douchegelgeuren en mooie skincareproducten, waarvan hun peelings misschien wel het meest bekend zijn. En ik als skincarejunkie met een enorme peel- en exfolieertic word dan ook zeker enthousiast als dit merk een nieuwe peeling uitbrengt. Zal hij net zo fijn zijn als de anderen? Wat maakt hem anders? Welke effectieve ingrediënten zitten erin? Ik ging aan de slag met de nieuwe Philosophy the microdelivery detoxifying oxygen peel en vertel je er in onderstaand artikel alles over!



Philosophy the microdelivery detoxifying oxygen peel

Dit is een twee-stappen-peeling die zuiverende en verhelderende eigenschappen combineert voor een frisse, zuivere en gehydrateerde huid. Stap 1 is de detoxifying charcoal gel met geactiveerde houtskool wat vuildeeltjes, gifstoffen en onzuiverheden absorbeert zonder de natuurlijke vochtbalans van de huid aan te tasten. Verder zit er onder andere glycerine, zuiveringszout, kokosextract, gerstenbladextract en rozemijnextract in. Stap 2 is de oxygen foam booster waar onder andere peroxide en vitamine E in zit wat na het aanbrengen stap 1 activeert en zorgt voor een optimale werking van alle ingrediënten.

Hoe gebruik je dit peelingmasker?

1. Zorg dat je huid schoon en droog is

2. breng een laagje van de zwarte gel aan waarbij je de mond, ogen en wenkbrauwen vrij laat

3. breng een laagje van de witte booster eroverheen aan en masseer het geheel met zachte ronddraaiende bewegingen in. Niet schrikken want de combinatie gaat schuimen en wordt iets warm. Laat dit zo’n 3 minuutjes zijn werk doen

4. verwijder het schuim van je gezicht met de bijgeleverde spatel alsof je je gezicht scheert, spoel de restjes met lauwwarm water af en dep je huid droog.



Mijn ervaring

De complete behandeling duurt ongeveer 5 minuutjes, voelt aan als een heerlijk wellnessmomentje voor jezelf, geeft een unieke ervaring en je merkt tijdens het intrekken dat het ècht wat aan het doen is. Na het verwijderen is mijn huid heel iets roder maar dit trekt redelijk snel weer weg. Ik merk naderhand duidelijk dat mijn huid goed gereinigd is, mijn poriën ogen veel frisser (vooral die rondom de neus) en mijn huid is lekker glad en zacht. Wel denk ik dat dit misschien meer een product is voor mensen met een wat meer onzuivere huid, want na gebruik voelde mijn drogere en gevoeligere huid iets trekkerig aan. Gelukkig was dat met een lekkere lik crème verholpen maar ik wilde het toch even vermelden :)



Na het masker vind ik een combinatie van een huidolie en de nieuwe Philosophy take a deep breath night balm heel lekker om te gebruiken. Deze balsem trekt snel in, heeft een verfrissende textuur, anti-age eigenschappen en zorgt ervoor dat je huid ’s nachts meer energie krijgt. Na het peelingmasker, een paar druppels huidolie en deze crème voelt mijn huid in de ochtend heerlijk gehydrateerd en zacht aan en oogt dan lekker fris. Bijna alsof ik flink uitgeslapen heb, terwijl dat helaas niet zo is.

De Philosophy the microdelivery detoxifying oxygen peel is verkrijgbaar bij ICI Paris XL voor €59,00 (2 x 60ml). De Philosophy take a deep breath night balm kost €40,00 (60ml).

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.

