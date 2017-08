Pigmentvlekken zijn voor veel vrouwen een doorn in het oog en er zijn steeds meer specifieke producten voor dit huidprobleem verkrijgbaar. We zoeken meer en meer naar manieren om de ontsierende pigmentvlekjes te voorkomen of de aanwezige bruine vlekjes te verminderen. Zeker in de zomermaanden komen deze vlekjes al snel op en er is lastig vanaf te komen. Maar wat zijn pigmentvlekken nu precies en hoe kom je er vanaf?

Hyperpigmentatie

De officiële benaming voor pigmentvlekken is hyperpigmentatie en meer dan 90% van de bevolking krijgt er in meer of mindere mate mee te maken. Door veroudering, hormonale schommelingen en UV-schade worden de pigmentcellen in de onderste laag van de huid gestimuleerd om pigment (kleur) aan te maken wat ervoor kan zorgen dat er ophopingen ontstaan die naar de bovenliggende huidcellen verschuiven en zo als bruine vlekjes op de huid zichtbaar worden.

Eigenlijk is deze hyperpigmentatie een natuurlijk beschermingsmechanisme van de huid om deze zo te beschermen. Ze dienen namelijk als een soort parasolletje om het DNA te beschermen. Dat zonnige bruine tintje van de zonnebank of de zon is dus eigenlijk een beschermingsreactie vanuit het lichaam. Stimuleer je de pigmentvellen te vaak op deze manier dan raakt het pigmentatieproces verstoord en krijg je ophopingen van pigment. Hierdoor ontstaan licht- tot donkerbruine vlekken zoals sproeten, moedervlekken, ouderdomsvlekken en pigmentvlekken.

Oorzaken van hyperpigmentatie

– overmatige blootstelling aan UV-straling

– erfelijkheid

– ontstekingsreacties zoals wondjes, acne en littekens

– hormonale invloeden zoals zwangerschap (waardoor je in de zon het zogenoemde ‘zwangerschapsmasker’ kan krijgen) en de anticonceptiepil

– stress en medicatie.

Hoe voorkom je hyperpigmentatie?

– Peel of exfolieer je huid regelmatig met een mild product thuis of onderga af en toe een professionele exfoliatie of peeling. Dit stimuleert de celvernieuwing waardoor donkere vlekken minder zichtbaar worden

– krab niet aan puistjes, de littekens die hierdoor ontstaan kunnen in de zon sneller verkleuren tot pigmentvlekken

– probeer over te stappen op meer ‘schone’ en natuurlijke producten die hoogwaardige ingrediënten bevatten

– probeer ingrediënten als lanoline, minerale olie, ‘harde’ alcohol en synthetische geur- en kleurstoffen te vermijden aangezien deze een verstoppende werking hebben die huidreacties kunnen veroorzaken

– als je zwanger bent kan je het beste uit de zon te blijven, zoek schaduwrijke plekken op als je buiten bent

– vermijd de zonnebank, de straling hiervan is net zo schadelijk als die van zonlicht

– smeer je in de zon regelmatig in met een product met SPF. Punt.

Mocht je heel erg last hebben van pigmentvlekken dan zou je ook kunnen oriënteren op de laserbehandelingen die hiervoor bij goede salons gegeven worden. Dit doe je vaak in een kuurvorm van een x aantal keer en schijnt heel mooie resultaten op te kunnen leveren.



Op dit moment heb ik zelf te weinig last van pigmentvlekken om hem zelf te kunnen testen, maar de werkzame ingrediënten in dit Zwitsers product en de lovende reviews die te vinden zijn op internet maken het zeker een interessant product wat het proberen waard zou moeten zijn :)

Makari Extreme Active Intense toninc cream 50g, €28,95

Deze crème bevat oplichtende plantenextracten die de aanmaak van pigment verminderen en hyperpigmentatie zoals pigmentvlekken, sproetjes, ouderdomsvlekken en littekentjes aanpakt. Naast verschillende plantenextracten zit er ook onder andere arganolie, wortelolie, vitamine E, vitamine C en Vitamine A in.

Deze crème heeft een heel frisse en zachte textuur, een beetje zoals een gelcrème, en trekt heel snel in. Je kan hem over je gehele gezicht gebruiken of enkel op de plekjes inmasseren waar je vlekjes hebt zoals plaatselijk op je gezicht, je decolleté of bijvoorbeeld bovenop de handen waar op oudere leeftijd vaak vlekjes ontstaan.



Let op! Heb je een pigmentvlek die verandert, bloedt, jeukt, niet gelijkmatig van kleur is of andere klachten geeft laat je huid dan door de huisarts of dermatoloog nakijken. Better safe than sorry!

Zoals eerder gezegd zijn er tegenwoordig erg veel verschillende producten van verschillende merken verkrijgbaar die je huid helpen te herstellen en donkere vlekken en hyperpigmentatie kunnen verminderen. Belangrijk hierbij is dat je de producten trouw gebruikt en de tijd geeft om hun werk te doen. Pigmentvlekken zijn niet overnight ontstaan en verdwijnen dan ook helaas niet binnen no time..

Ik hoop dat je met de bovenstaande informatie en tips op tijd erbij kan zijn om verkleuringen en pigmentvlekken aan te kunnen pakken :)

Liefs,

Desirée

