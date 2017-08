Dit is er eentje voor het jeugdsentiment en voor alle ouders die poppenkindjes in huis hebben ♥ De kleine meid hier werd echt helemaal gek van enthousiasme toen de nieuwe PLAYMOBIL Winkelgalerij plus een toffe uitbreidingsset binnen kwamen en ik wil dit enthousiasme graag met je delen. Lees verder voor meer informatie en natuurlijk lekker veel (detail)foto’s van de producten.



Onze kleine poppenmoeder vindt het niet alleen enorm leuk om met poppen (hoe groot of klein dan ook) te spelen, ze vindt het ook nog eens geweldig om samen te gaan winkelen. Oké, met een korte aandachtsboog niet zolang als nodig is voor mama om alle boodschappen te kúnnen doen en daarom vind ik deze nieuwe Playmobil Winkelgalerij helemaal te gek. Zo kan ze zolang ze maar wil spelen en winkelen tegelijkertijd, al eindigt het vaak in samen spelen want mama vindt dit stiekem toch ook wel heel erg leuk..



De PLAYMOBIL Winkelgalerij basisset bestaat uit een kleding- en accessoireswinkel, een dierenwinkel en een sportwinkel. Daarnaast zijn er uitbreidingssets verkrijgbaar van een babywinkel en een taartenwinkel tot aan een bloemenwinkel. Zoals je op de foto’s ziet hebben wij de babywinkel erbij als uitbreiding. Wat me vooral opvalt zijn de details. Niet alleen komt elke set met een compleet winkeltje met schappen tot aan beveiligingscamera’s en producten binnen het thema, ook zitten er voldoende figuren, te wisselen kledingsetjes en accessoires bij. Veel onderdelen zijn misschien wel wat klein en zou je eventueel apart op kunnen bergen tot je kindje er oud genoeg voor is, maar aangezien Shae heel netjes kan spelen en niks in haar mondje stopt vinden wij het veilig genoeg om haar lekker aan de slag te laten gaan.



Het is zo enorm leuk om Shae lekker te zien spelen met deze set! Ze kan zich er zonder te overdrijven uren mee vermaken; de figuren hele gesprekken met elkaar laten hebben, de winkels opnieuw indelen, de baby in de kinderwagen of in de maxicosi stoppen, de figuren van kleding laten wisselen, schattig doen met de konijntjes en cavia’s uit de dierenwinkel, de figuren met een bal uit de sportwinkel laten spelen.. en bij alles hele verhalen erbij.

De PLAYMOBIL Winkelgalerij die bestaat uit de kledingwinkel, sportwinkel en dierenwinkel is verkrijgbaar voor €69,99, de bloemenwinkel is los verkrijgbaar voor €19,99 en de taartenwinkel en babywinkel kosten €34,99 per stuk.

Speelde jij vroeger ook zo graag met PLAYMOBIL of poppetjes in het algemeen? En is jouw kind een poppenmama of poppenpapa?

