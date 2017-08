Of je nou al een jurkjesliefhebber bent òf je op zoek bent naar een comfortabel model om te kijken of jurkjes iets voor jou zijn, met een overhemdjurk zit je al snel goed. Ze zitten heerlijk comfortabel en zijn elk seizoen weer terug te vinden in de collecties. Mits je weet waar je moet zoeken! Ik kreeg onlangs enkele vragen of ik wist waar leuke te vinden waren in een grote(re) maat. U vraagt wij draaien :) Ik zette een aantal leuke plussize overhemdjurken op een rijtje en deel enkele stylingtips met je.

De eerste drie jurkjes hierboven zijn van MANGO Violeta. Ik ben echt fan van dit merk omdat je er voor de klassiekere items zoals een overhemdjurk goed kan slagen.

– katoenen overhemdjurk in donkerblauw met contrasterende biesjes, €59,99

– linnen overhemdjurk in denimlook, €59,99

– zalmkleurige overhemdjurk zonder mouwen in soepele stof, €17,99 (sale)



Dit type jurk is ook zeer regelmatig bij H&M in de plussize collectie terug te vinden. Op dit moment even niet zoveel maar ik gok wanneer de herfst eraan komt weer wat meer. Dit zalmroze model zonder mouwen vond ik er in de sale voor €20,99.

Eén van mijn favoriete stofjes voor een jurk in dit model is toch wel de jeansstof. Leuk dat ik bij Paprika een mooie donkere wassing kon vinden die geleverd wordt mèt riempje. Deze is verkrijgbaar voor €59,99.



Als laatste kon ik ook bij Zalando enkele leuke modellen vinden in de plussize sectie. Lekker afwisselend, verschillende printjes en zo basic of feestelijk als je het maar wil maken!

– Missguided plus blousejurk met trompetmouwen, €23,95 (sale)

– Persona by Marina Rinaldi in wit/blauw printje, €191,95 (sale)

– Glamourous Curve met polkadots, €46,95

– Junarose in basic zwart model met tailleriempje, €43,95 (sale)

Stylingtips

Met een overhemdjurkje kan je echt ontiegelijk veel kanten op en vanaf het moment dat ik met dit artikel bezig was vroeg ik me af waarom ik er niet meer in mijn bezit heb. Tijd dus om te gaan shoppen voor mijzelf! Maar eerst een paar fijne stylingtips op een rijtje:

– draag hem chique met je haar opgestoken, een clutch en een paar pumps

– draag hem sportief met een paar toffe sneakers eronder

– draag hem casual met een paar sandaaltjes of ballerina’s

– draag hem open als vest over een broek of jeans met een shirtje

– draag hem als cover-up naar het strand over je bikini of badpak heen en teenslippertjes eronder.

Nog één laatste tip: probeer in je zoektocht naar een overhemdjurkje wel uit te kijken naar een model mèt een tailleband of in in ieder geval eentje die getailleerd is. Dit geeft namelijk – zeker als je hem gesloten als jurkje draagt – een mooie taille en laat de verhoudingen van je lichaam ‘kloppen’.

Klik hier voor een overzicht met alle toffe plussize webwinkels op een rij. Er is bijna overal nog een flinke uitverkoop aan de gang, dus zeker eens lekker rondsnuffelen ^^

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat affiliate links.