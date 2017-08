Het is eindelijk zover. De nieuwe collectie van Søstrene Grene mag eindelijk aan jullie geshowed worden! Ik vind het bij zulke persberichten altijd lastig om mijn enthousiasme voor me te houden, maar vanaf vandaag mag ik dan eindelijk wat meer vertellen en vooral ook laten zien over de Søstrene Grene najaarscollectie van dit jaar. De collectie is geïnspireerd op het prettig voelen in je eigen huis en je ziet er veel rustige kleuren in terug die zijn gecombineerd met materialen uit de natuur en strakke lijnen. Een mooie en pure collectie dus waar ik persoonlijk heel enthousiast van word. Ik ben benieuwd naar jouw mening :)



Zoals je ziet is er voor deze collectie heel erg veel te vinden in zowel warme als koele kleuren, waardoor er voor iedereen wat tussen te vinden moet zijn. Ik vind het mooi hoe een merk zo erg vast kan houden aan de bekende huisstijl maar aan de andere kant toch weer verfrissend kan zijn. De combinatie van het groen en rood, de terrazzotafeltjes, de prachtige stoelen, metalen planken, houten keukengerei, geometrische elementen, plantensteunen om je eigen urban jungle te kunnen maken.. Ja, ik ben fan!

We moeten er nog héél eventjes op wachten, maar vanaf 7 september zal de collectie in de winkels verkrijgbaar zijn met uitzondering van de stoelen. Deze zullen namelijk vanaf 21 september te koop zijn. Good to know: er zitten winkels in Amersfoort, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Groningen, Zwolle, Rotterdam, Eindhoven en Nijmegen.

Wat ik op het oog heb? Zo’n leuk tafellampje met een marmeren voet (ik denk een lichtere variant), de plantensteunen op verschillende hoogtes in zachte kleuren, de mooie geprinte serveerplank en een houten plank (foto props!) en wellicht een tapijt en 2 mooie gekleurde stoelen voor in m’n kantoorruimte.

Spreekt deze nieuwe Søstrene Grene jou aan? Wat zijn jouw favorieten?

Liefs,

Desirée