Heb je last van ietwat droog haar – wat ik me zo na de zomerzon goed voor kan stellen – dat wel wat extra’s kan gebruiken, dan ga je dit duo vast en zeker heel erg fijn vinden. The Body Shop banana shampoo en het bijpassende hair mask maken een heerlijk duo om je haar te reinigen, te verzorgen, te hydrateren, te laten glanzen en vooral heerlijk te laten ruiken. In onderstaand artikel vertel ik je graag meer over mijn favoriete haarduo van dit moment!



The Body Shop banana truly nourishing shampoo 250ml, €7,00

Zoals je weet ben ik geen liefhebber van sulfaten en ‘harde’ alcoholen in haarverzorgingsproducten en in deze shampoo zit wel SLES (sodium laureth sulfate) en een harde alcohol, maar verder zit er ook heerlijk verzorgende bananenpuree, betaine, honing en panthenol (vitamine B5) in. Een klein beetje is voldoende voor een rijk schuim en de geur doet me erg denken aan die van een bananenmilkshake. My favourite!



The Body Shop banana truly nourishing hair mask 240ml, €15,00

Dit haarmasker kwam precies op het juiste moment binnen, want door nogal wat zon de laatste weken voelde het wat droger en futlozer aan. Tijd dus voor wat extra liefde in de vorm van een haarmaskertje met onder andere bananenpuree, glycerine, paranootolie, cacaoboter, shea boter, capuacuboter en vitamine E. Het masker is lekker boterig en ruikt naar warme banaan.

Good to know: in de producten is Community Trade bananenpuree uit Ecuador verwerkt, beide producten bevatten geen siliconen en ze zijn 100% vegan.



Ik gebruik deze twee producten volgens de reverse hair washing methode. Dus eerst spoel ik mijn haren heel goed uit, daarna breng ik het haarmasker aan, kam ik het met de grove kam door en laat ik het 5 minuutjes intrekken waarna ik dit er met wat shampoo uit was. Op deze manier heb ik geen last van de sulfaten en ‘harde’ alcohol uit de shampoo omdat alle verzorgende ingrediënten uit het haarmasker een beschermend laagje op mijn hoofdhuid hebben gelegd. Na het uitspoelen voelen mijn haren lekker zacht aan en als het eenmaal droog is is het niet futloos maar wel glanzend en valt het makkelijk in model.

In The Body Shop banana haarverzorgingslijn is ook nog een conditioner te vinden en ook de grove kam die je in dit artikel ziet is gewoon bij The Body Shop verkrijgbaar voor €5,00.

Wat is op dit moment jouw favoriete shampoo en conditioner/haarmasker duo?

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.