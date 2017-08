the happy list

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een Happy List artikel deelde, maar het leek mij leuk om deze positieve en vrolijke rubriek weer wat vaker terug te laten komen. Ik vertel je van welke ik dingen op dit moment heel erg vrolijk word en natuurlijk vind ik het ook leuk om jouw happylist te horen!

Leuke vooruitzichten

De agenda staat voor de komende weken behoorlijk vol met allemaal leuke dingen waar ik enorm naar uitkijk. Naast enkele persevents staan er de volgende dingen op de planning:

– een persreis naar de Turkse Rivièra en het Taurusgebergte met een heel tof en prachtig programma

– mijn verjaardag

– een weekendje weg met de schoonfamilie

– een persreis naar Spa met een kijkje achter de schermen, natuur en een fotografieworkshop van niemand minder dan Eelco Roos (vooral bekend van zijn Instagramaccount @Croyable)

– een ondernemers/netwerk-event wat belooft heel inspirerend en leerzaam te gaan zijn

– een date-weekend waarbij de kleine meid naar opa en oma gaat en Paul en ik quality time hebben

– een lang weekend weg met onze beste vrienden en onze kindjes.



Nieuwe camera

Ik heb er op de één of andere manier altijd een beetje moeite mee om geld voor mijzelf uit te geven, laat staan als het om een redelijk bedrag is. Maar het feit dat deze uitgave niet helemaal persoonlijk is maar meer zakelijk gebruikt zal gaan worden maakte het een iets makkelijkere uitgave. Een nieuwe camera dus! Ik had hiervoor al een systeemcamera van Sony waar ik heel erg tevreden over was en omdat enkele lenzen hiervoor nog gewoon goed waren besloot ik wederom voor een Sony systeemcamera te gaan.

Ik koos de Sony Alpha 5100. De camera is onder andere lekker compact, komt met een fijne allround kitlens, heeft goede HD filmmogelijkheden (en daar wil ik binnenkort zeker wat mee gaan doen voor de site.. spannend!), een kantelbaar schermpje met touchscreen en NFC waardoor ik draadloos foto’s van mijn camera naar mijn smartphone over kan zetten. Je zou het zo’n beetje de perfecte camera voor bloggers kunnen noemen ♥



Webshoptip

En als laatste wil ik geheel #notsponsored een heel erg leuke webwinkel delen met jullie. Een paar weekjes geleden kwam ik met rondsnuffelen op Instagram het account van Gathershop tegen. Dit is een Amsterdamse winkel en webwinkel vol met handgemaakte producten zoals sieraden, interieurspulletjes, stationary en natuurlijke cosmetica. Ik word hier héél erg hebberig van!

Wat zijn op dit moment dingen/vooruitzichten waar jij héél blij van wordt?

Liefs,

Desirée