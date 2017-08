Bloggen is een grote passie in mijn leven en ik vind het dan ook enorm leuk om hierover te praten en anderen wat over te leren. Helemaal tof dat deze behind the scenes rubriek dan ook zo enorm goed gelezen wordt elke keer en dat er ook nieuwe vragen over dit onderwerp binnen blijven komen. Onder het laatste artikel in deze reeks werd onder andere gevraagd wat ik dan zo allemaal doe als blogger. Ik vertel je graag wat de werkzaamheden zoal inhouden!

Artikelen schrijven

Dit is natuurlijk het grootste deel van mijn werkzaamheden wat jullie daadwerkelijk zien: de content op de website! Afhankelijk van het soort artikel en het onderwerp doe ik dan research, pluis ik ingrediëntenlijsten en persberichten uit, verzamel ik alle informatie die ik zeker vermeld wil hebben, test ik producten zolang als nodig is om een goed oordeel te kunnen maken, maak ik foto’s en bewerk ik deze en/of zoek ik passend aanvullend beeldmateriaal erbij, neem ik soms nog aanvullend contact op met een merk/PR bureau voor ontbrekende informatie of omdat ik nog extra vragen heb (ik ben nou eenmaal nieuwsgierig ingesteld en doe graag grondig vooronderzoek) en dan ga ik het artikel schrijven. Eenmaal alles geschreven dan ga ik met behulp van een checklist die ik ooit zelf maakte de tekst nog eens na of ik alles wel duidelijk vermeld heb, of het SEO-technisch gezien ook goed in elkaar zit en plan ik het geheel in op de contentkalender.

Social Media

Ook dit deel van mijn werk zien jullie natuurlijk. Je kan mij volgen via Facebook, Twitter en Instagram, de social media kanalen waar ik het meest actief ben. Ik plaats een nieuw artikel door, deel een nieuwtje, organiseer soms een winactie, laat zien wat er achter de schermen gebeurt, show de inhoud van pakketjes die binnenkomen, deel foto’s van events of afspraken waar ik ben geweest en af en toe komt er ook wat persoonlijks voorbij zoals een gerecht wat ik at, een interieurfoto uit ons huis, een foto van onze dochter, een gezinsuitje etc.

Samenwerkingen opzetten

Ik krijg dagelijks meerdere verzoeken binnen voor een samenwerking, maar lang niet alles vind ik bij mijn website, mijn doelgroep en/of mij persoonlijk passen waardoor ik het grootste deel gelijk vriendelijk afwijs. Daarnaast zijn er heel veel bedrijven die veel eisen hebben maar geen budget hiertegenover willen zetten of bedrijven die wel graag gebruik willen maken van mijn bereik maar verder heel laconiek doen over bloggers in het algemeen. Met zulke bedrijven zal ik dus ook nooit samenwerken zoals je kan begrijpen ;)

De groep merken en bedrijven die echt serieuze voorstellen hebben zijn dan gelukkig wel de merken en producten die goed bij mijn website, mijn doelgroep en mijzelf passen en waarvoor ik dan graag aan de slag ga. Samen bedenken we hoe we een product of dienst onder de aandacht kunnen brengen en vaak krijg ik dan een briefing met richtlijnen voor het artikel. Hierna ga ik eigenlijk op dezelfde manier aan de slag als het kopje ‘Artikelen schrijven’ hierboven. Ik laat de tekst en de foto’s en/of het beeldmateriaal zien aan de klant, verander eventueel nog iets na een feedbackronde en plan het dan in op de website en de gewenste social media kanalen.

Op pad gaan!

Het bijwonen van een perspresentatie, het bezoeken van een event, een 1-op-1 afspraak met een merk of bedrijf, het netwerken bij een mediabureau of PR bureau en het deelnemen aan een pers/media-reis blijft enorm leuk om te doen. Niet alleen kan je zo praten met de mensen achter een merk of bedrijf en krijg je nieuwtjes te zien of te horen, ook is het belangrijk om goede relaties op te bouwen en bouw je zo een mooi netwerk op. Wel is het een tijdrovend iets en daarom ben ik redelijk kieskeurig geworden naar wat voor soort events ik ga. Weet ik zeker dat het leerzaam is, dat er echt wat verrassends of vernieuwends gepresenteerd gaat worden, als een merk/dients/product heel goed bij de site past of wanneer er bijvoorbeeld van meerdere merken in één keer een event wordt gegeven dan probeer ik er altijd bij aanwezig te zijn.

Ook de media/persreizen heb ik hier even bij vermeld omdat dit natuurlijk ook werk is. Hoe tof een reisje er ook uit mag zien, vaak ben je wel van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat onder de pannen. Er wordt veel verteld over een stad, land of streek, je gaat veel ondernemen en doen, moet op gezette tijden op bepaalde plaatsen klaar staan en bent ook nog eens bezig met aantekeningen nemen, invalshoeken voor artikelen bedenken, foto’s aan het maken, social media posts maken en delen.. Je hoort me zeker niet klagen want het zijn wel vaak echt de kersen op de taart van het werk wat ik mag doen, maar het is meer dan ‘een gratis vakantie’. Op uitzondering wanneer het een individuele reis is waarbij ik met mijn man, vrienden of ons gezinnetje op pad mag, want dan kan je meer zelf bepalen qua invulling van de dag en dat voelt zeker minder als 24/7 werken.

Voorbeeldje van vorige week hoe zo’n dag ‘buiten de deur’ er dan uit ziet: ik vertrek om 09.30u thuis naar de trein, heb een overstap en arriveer dan om 11.05 op Amsterdam Centraal waar we met een bus opgehaald worden om naar een event te gaan op 30 minuten rijden. Daar zijn we enkele uren op een event, praten we bij, krijgen we presentaties en informatie en worden we weer met de bus naar Amsterdam Centraal gebracht. Van daaruit loop ik in zo’n 25 minuten naar een volgende afspraak midden in het centrum, ben daar weer een paar uurtjes, pak de tram naar Amsterdam Centraal en reis met de trein in totaal zo’n 1 uur en 20 minuten naar huis. In de avond krijg ik een mailtje met wat last-minute aanpassingen voor een samenwerking waarop ze die avond nog reactie willen hebben en zo zit ik na het eten, de kleine meid naar bed brengen en een kopje koffie tot ongeveer 22.30u te werken. Ja, zeker een heel erg leuke dag maar ook zeker een heel vermoeiende!

Van alles en nog wat

Naast bovenstaande punten zijn er nog meer werkzaamheden die allemaal bij elkaar wel wat tijd opslokken. Van oude artikelen aanpassen zodat ze voorzien worden van betere teksten en afbeeldingen, vragen via social media, telefoon en mail beantwoorden tot aan sparren met andere ‘fulltime bloggers’ en het lezen/bijwonen van boeken/blogs/webinars over bloggen, social media en online marketing om op de hoogte te blijven van nieuwtjes op het vakgebied.

Ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben wat je als blogger nu precies doet omdat maar zo’n klein deel ervan zichtbaar is voor buitenstaanders. Ik hoop dat ik met dit artikel wat meer inzicht heb kunnen geven. Voor mij is het nagenoeg de perfecte baan want ik kan er veel creativiteit in kwijt en het is daarnaast enorm afwisselend en uitdagend ♥

Mocht je nog een aanvullende vraag hebben of een idee hebben voor een volgende Behind The Scenes dan hoor ik het graag :)

Liefs,

Desirée

