Een perfecte combinatie tussen heel erg lekker en niet eens zo heel erg ongezond. Volgens dochtertje Shae zijn deze Aardbei Banaan Muffins net cakejes en mijn man kon niet geloven dat er geen suiker aan toegevoegd is. Voor mij persoonlijk maken ze gewoonweg een heerlijk, redelijk verantwoord en voedzaam tussendoortje en ze zijn ook nog eens zó gemaakt.



Wat heb je nodig voor 12 muffins?

– 2 rijpe gepureerde bananen

– 2 grote eieren

– ½ cup magere kwark

– ½ cup melk

– ½ cup proteïnepoeder

– 1 + ¼ cup volkoren tarwebloem

– 1 theelepel vanille extract

– 4 eetlepels havermout

– 2 teelepels baking powder

– eventueel 1 eetlepel honing

– snufje zout

– 1 cup aardbeien in blokjes.



Hoe maak je ze?

1. Verwarm de oven voor op 180C

2. Meng alle droge ingrediënten met elkaar in een kom

3. Meng alle vochtige ingrediënten met elkaar in een kom, behalve de aardbeien

4. Meng de droge en vochtige ingrediënten met elkaar

5. Spatel de aardbeiblokjes erdoorheen

6. Gebruik het ¼ cup maatschepje om de muffintray te vullen met 12 gelijke hoeveelheden

7. Zet de muffins voor zo’n 22-24 minuten in de oven tot ze licht goudbruin zijn.

Ik gebruik in de keuken trouwens steeds vaker van die meetcupjes en maatlepels, omdat het een boel geweeg scheelt en gewoonweg heel makkelijk werkt. Je kan deze kopen bij bijvoorbeeld Dille & Kamille (liefde voor deze winkel!). De bakplaat die ik gebruik is de Circulon 12 cup bun tin. Zo krijg je een fijn formaat muffins of leuke minibroodjes en er blijft echt niks aan vast plakken.



– Heb je geen rijpe bananen in huis? Leg de bananen op een bakpapiertje in de oven, zet deze voor 20 minuten op 150C, laat de bananen afkoelen en je kan de zachte inhoud heel eenvoudig in recepten verwerken.

– De Aardbei Banaan Muffins zijn zo’n 3 à 4 dagen prima in de koelkast te bewaren, maar je kan ze ook in batches invriezen. Na het invriezen hebben ze ongeveer 20 minuten nodig om te ontdooien.

– Je kan in bovenstaand recept natuurlijk heel gemakkelijk afwisselen qua fruit. Verwissel de cup met aardbeiblokjes eens voor pruimen, bosbessen, perziken of bijvoorbeeld blauwe bessen. Yum!

– De Aardbei Banaan Muffins maken echt een voedzame snack waar redelijk wat eiwitten en vezels in zitten en zijn perfect om mee te nemen als je een dagje op pad gaat.

Liefs,

Desirée