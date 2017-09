Om blij te zijn met jezelf hoef je niet perfect te zijn. Dat is misschien wel de grootste les die er te leren is op dit gebied. Hoe meer je jezelf accepteert met de positieve èn negatieve eigenschappen die jou joù maken, hoe meer rust je zal hebben en hoe lekkerder je in je vel zal zitten. Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar van jezelf houden is zo belangrijk! Hoe doe je dat? Ik hoop dat onderstaande tips je op weg helpen en deel ook mijn persoonlijke proces op dit vlak met je.

Leer jezelf kennen

Breng wat meer tijd met jezelf door en ontdek wat je nu echt leuk vindt om te doen. Maak allerlei random uitstapjes, neem eens een andere route tijdens je wandeling, probeer alles wat je ooit leuk leek om te gaan doen, proef nieuwe dingen, lees eens een ander boek dan je normaal zou kiezen.. Hoe beter jij jezelf leert kennen, hoe beter je weet wat je leuk vindt maar vooral ook wat je niet leuk vindt. Waar krijg je kriebels van in je buik? Waarbij moest je ongegeneerd schaterlachen? Wie of wat liet je stralen?

En ja, het is misschien een beetje eng en het lijkt misschien wat vreemd: maar breng ook eens wat meer tijd met jezelf door. Gewoon in je eentje dingen ondernemen. Er is een groot verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn en ik denk dat het voor heel veel mensen goed zou zijn om eens vaker tijd met zichzelf door te brengen.

Wees lief voor jezelf

Vooral wij vrouwen kunnen zo ontzettend hard zijn voor onszelf terwijl we voor anderen altijd opbeurend en positief kunnen zijn. Behandel jezelf alsof jij je eigen beste vriendin bent. Vergeef jezelf, verzorg jezelf en complimenteer jezelf. Weet dat je het waard bent. Draag kleding waar je je mooi en lekker in voelt, draag je haar en make-up zoals je mooi vindt. Het klinkt zo oppervlakkig, maar juist met kleding, je kapsel en je make-up (of juist géén make-up) en door jezelf goed te verzorgen kan je een heel stuk beter in je vel komen te zitten. En hey, het is OK als je eens je dag of week niet hebt. Onzekerheden horen er nu eenmaal bij en niet elke dag hoeft helemaal happy-de-peppie te zijn :)

Kom voor jezelf op

Er komen regelmatig situaties voorbij waarin het lastig is om voor jezelf op te komen. Ook in zo’n situatie zou je bijvoorbeeld voor je beste vriendin wel opkomen, dus waarom niet voor jezelf? Zeg het als je het ergens niet mee eens bent, spreek jouw wensen en mening uit en durf te staan voor jouw gevoelens. Zeg eens wat vaker nee. Kortom: weet wat je waard bent.

Ontwikkel jezelf

Ben je allang afgestudeerd en heb je een vaste baan maar merk je dat er dingen blijven trekken aan je? Heb je een cursus die je graag zou willen doen, blijf je dromen van een andere baan, zou je graag iets specifieks willen leren of zou je het liefste voor jezelf willen beginnen? Waarom ga je er dan niet voor? Ontwikkel jezelf: ga op cursus, lees er boeken over, doe die ene workshop, ga opnieuw de schoolbanken in, ga kijken wat de reële mogelijkheden zijn om voor jezelf te beginnen.. Als het goed is moet je het nog een hele tijd met jezelf uithouden dus kan je die tijd maar beter zo leuk mogelijk maken. Denk niet teveel in ‘wat als’ zodat je later terug zal kijken met ‘had ik maar..’, maar probeer wat nieuws en ontdek nieuwe dingen. En blijkt het toch niks voor je te zijn? Dan heb je het in ieder geval geprobeerd en heb je het maar mooi wèl geprobeerd. Good for you!

Leer je minder goede eigenschappen te omarmen (òf ga ermee aan de slag)

Ben je een rommelkont, niet sportief of bijvoorbeeld geen keukenprinses bent? Als je hier nou ècht heel erg mee zit kan je er maar beter mee aan de slag gaan voor verbetering, want anders blijf je er innerlijke onrust van houden. Maar je kan het ook leren omarmen. Is het nou echt zo erg dat je huis niet altijd spik en span is? Dat je geen #fitgirl bent maar liever gewoon een stukje wandelt? Dat je ’s avonds een simpele spaghetti of aardappel-groente-vlees op tafel zet in plaats van al die Instagramwaardige chefgerechten die je de hele dag in de media voorbij ziet komen? Ik vind van niet. Dus laat het los en leer dat je niet perfect hoeft te zijn. Je bent goed zoals je bent.



Eerlijk is eerlijk: het gaat ook hier met ups & downs want mijn perfectionisme houdt me nog regelmatig in bedwang. Samen met ‘loslaten’ echt mijn aandachtspunten.. Maar als ik nu naar mijzelf kijk dan was vooral het afgelopen jaar een belangrijk jaar waarin ik mijzelf steeds leuker leerde te vinden. Ik nam tijd voor mijzelf, durf te kiezen voor wat ik wil, weet wat ik waard ben, kan beter voor mijzelf opkomen, onderneem regelmatig dingen in m’n eentje, zorg goed voor mijzelf en ontwikkel mijzelf om daar te komen waar ik heen wil. Het is een heel proces, ik neem het stapje voor stapje en ben vooral heel benieuwd hoe ik bijvoorbeeld over een jaar hierin sta. Het afgelopen jaar was een pittig jaar (zeker samen met een verhuizing, een operatie met redelijke nasleep èn een dreumesmeisje wat in een threenager fase zit) maar mijzelf beter leren kennen en leren blij te zijn met mijzelf bezorgde me zelfkennis, een positievere mindset en meer innerlijke rust ♥

Ben jij blij met jezelf? Wat zijn voor jou de grootste valkuilen als het op dit punt aankomt?

Heb je nog bepaalde tips of gedachtes over dit onderwerp die je zou willen delen? Laat ze dan gerust achter in de reacties onder dit artikel :)

Liefs,

Desirée

* Eerste foto via Shutterstock.