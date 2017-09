budget beauty tip

Herkenbaar? Een hele nieuwe bodylijn aanschaffen, jezelf opsluiten in de badkamer om jezelf van top tot teen te verzorgen en daarna helemaal opgepept, zacht en heerlijk ruikend de dag te beginnen of juist het bed in te duiken? Met de nieuwe luxe bodylijnen van HEMA is dit tenminste ook nog eens lekker betaalbaar. Ik ontving één van de geurlijnen: SHINE today is the day. Lees verder voor meer informatie en mijn ervaring met deze producten.

Er zijn 4 nieuwe vaste geurlijnen en één limited edition geur:

– FAME make it happen met de frisse geur van jasmijn, citrus en blauwe bessen

– a state of BLISS met de zachte geur van linnen, viooltjes en mimosa

– SHINE today is the day met de opwekkende geur van mandarijn, amber en roze peper

– go with the FLOW met de Oosterse geur van eucalyptus, vanille en lavendel

– especially for you ENJOY met de warme geur van sandelhout, vanille en salie (limited edition).

De geur van SHINE (today is the day) is aan de ene kant lekker fris en opwekkend vanwege de mandarijn en roze peper die erin verwerkt zit, maar aan de andere kant heeft het ook een duidelijke warme touch door de amber. Ergens doet de geur me wat denken aan Beyoncé HEAT. Wie kent die geur nog?..

Deze lijn bestaat uit een body scrub, shower mousse, badschuim, bodycrème, handzeep en bodymist en je kan er de geur dus perfect mee opbouwen. Gebruik bijvoorbeeld de scrub, shower mousse, body cream en body mist (de 4 producten die ik op de foto’s laat zien) en je ruikt de hele dag door naar de geur ervan.



Heb je een redelijk gevoelige huid dan zou ik iets voorzichtiger zijn want er zitten helaas wel ingrediënten als sulfaten (hardere reinigers) en parfum in, maar verder vallen de ingrediëntenlijsten me helemaal niet tegen. Zo zit er in de shower mousse bijvoorbeeld glycerine, vitamine E en arganolie en in de body cream onder andere shea boter, panthenol, kokosextract, zonnebloemolie en vitamine E. Deze twee producten zijn dan ook zeker mijn aanraders uit deze lijn.

De nieuwe luxe bodylijnen van HEMA zijn op dit moment al verkrijgbaar en de prijzen van de producten liggen tussen de €3,00 en €6,00 per stuk.

Welke van de 5 nieuwe geurlijnen spreekt jou het meest aan?

Liefs,

Desirée